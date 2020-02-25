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В Украине набирает обороты "зачистка" важного финансового органа: чем это грозит

вторник, 25 февраля 2020, 19:04
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В Украине планируют реорганизовать государственную аудиторскую службу, в ходе чего будут уволены несколько тысяч работников ведомства.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на job-sbu.org.

Так, соответствующим постановлением Кабинета Министров Государственная аудиторская служба реорганизована в Офис финансового контроля со статусом инспекции и сокращена численность работников на 30% до 2,3 тыс. человек при первоначальном штате в 3,3 тысячи человек.

Кроме того, в феврале 2020 года правительством утверждено положение об Офисе финансового контроля, при этом планируется ликвидировать территориальные органы, а это дополнительно еще 1,9 тыс. работников.

При этом известно, что массовое сокращение специалистов будет проведено уже в марте.

Такое сокращение специалистов приведет к масштабной потере бюджетных ресурсов, стремительного роста злоупотреблений в финансовой сфере и хищению бюджетных средств и имущества.

При этом, правоохранительные органы не смогут ни остановить, ни выявить нарушения, поскольку проведение мероприятий финансового контроля не относится к их компетенции.

А также неминуемо произойдет потеря контроля над местными бюджетами.

Подробнее о том, какие большие перемены ждут всех украинских силовиков, читайте в материале "Апострофа": Силовиков Украины ждут большие перемены: экс-СБУшник о самых интересных и скандальных вещах.

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