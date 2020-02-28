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Готовят аферу со взносами: Тимошенко предупредила об опасности инициатив власти по пенсиям

пятница, 28 февраля 2020, 13:26
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Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что инициатива "Слуг народа" о возможной ликвидации государственного пенсионного фонда является одним из "элементов аферы с целью присвоить пенсионные взносы граждан",

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" в эфире телеканала "НАШ".

Она отметила, что большинство пенсионеров получают выплаты ниже прожиточного минимума, при этом власти пытаются "сбросить с себя обязательства перед пожилыми украинцами".

"Президентское монобольшинство внесло в парламент законопроект о создании частных пенсионных фондов. Понятно, что сегодня в ситуации беззакония украинцы скоро не найдут ни фондов, ни своих пенсионных взносов. И придется за ними гоняться по всему миру. По сути власть хочет избежать пересчета пенсионных выплат, учитывая инфляцию и колебания курса национальной валюты. И присвоить и "раздерибанить между своими" деньги людей. Этого нельзя допустить", - подчеркнула Тимошенко.

Она подчеркнула, что "обществу время дать реальную оценку действиям власти".

"Сценарий, направленный на распродажу ресурсов, земли, стратегической собственности неправильно и антинародным. К сожалению, президент не собирается менять эту политику. Но нам, украинском, курс нужно менять немедленно. Надо останавливать колонизацию Украины, начинать поднимать украинскую экономику, ставить ресурсы на службу гражданам. Верю, что в Украине все будет хорошо, хоть сегодня сложно и снова "гребут" не в ту сторону. Мы должны быть сознательными и устойчивыми к вызовам. Мы знаем, что в Украине остается шанс стать сильной страной, но надо защитить право людей иметь страну, землю и успешное будущее", - резюмировала Юлия Тимошенко.

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