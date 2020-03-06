Зеленский готов выйти из переговоров с Путиным по Донбассу: названо условие

Президент Владимир Зеленский готов выйти из переговоров с Россией по урегулированию военного конфликта на Донбассе через год, в случае отсутствия прогресса переговорного процесса с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на The Guardian.

В частности, в интервью изданию Зеленский говорит, что после первой встречи с Путиным на саммите в Нормандии в декабре он установил дедлайн в один год, чтобы осуществить прорыв в этом вопросе.

"Я не дам своих пяти лет, которые мне дал украинский народ, работать по Минску пять лет. Я этого не буду делать", - уточнил президент.

По его словам правительство может в течение года готовить соглашение, но не дольше. Также он рассказал, что есть "два-три плана", в случае отказа от переговоров с РФ, но не стал уточнять их подробности.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Грабить Донбасс будут другие: отставка Суркова запустила для Украины план "Б".