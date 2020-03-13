В Украине ликвидирован "коррупционный клещ" ГАСИ: что будет дальше

Кабинет министров Украины ликвидировал Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ), вместо этого появятся три новые госструктуры.

Соответствующие решения были приняты на выездном заседании правительства.

"Это (ГАСИ - "Апостроф") коррупционный клещ", - прокомментировал решение правительства о ликвидации инспекции премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, вместо ГАСИ будут созданы три государственные службы: Государственная сервисная служба градостроения, которая будет исполнять функции реестра; Государственное агентство техрегулирования (параметры, ГСН, еврокоды), а также Государственная инспекция градостроения, которая будет выполнять функции контроля в строительстве. Эти новые органы полноценно заработают до конца сентября 2020 года.

По словам Шмыгаля, после сегодняшнего решения Кабмина нужно внести изменения в законодательство и разработать систему по переводу работы новых структур в электронный формат. Премьер добавил, что планируется запустить электронный кабинет застройщика для объектов с классом последствий СС2 и СС3, кроме того, начата разработка нового реестра строительной деятельности, который будет объектоориентированным.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что вштабе "Слуги народа"планируют в рамках реформы сократить количество районов Украины. После этого на карте Украины должен остаться сто районов.