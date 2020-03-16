Бойко потребовал до конца карантина ввести для бизнеса налоговые каникулы и мораторий на проверки

В связи с карантином в Украине для предпринимателей следует ввести налоговые каникулы и запретить уполномоченным органам проверять бизнес.

Об этом сказал сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко в комментарии журналистам.

"Для смягчения последствий кризиса в национальной экономике нужны конкретные действия и комплекс защитных мер по всем направлениям и отраслям. Мы выступаем за проведение внеочередной сессии парламента для внесения изменений в Госбюджет на 2020 год, чтобы обеспечить финансирование первоочередных мероприятий, направленных на экономическую и социальную защиту страны и людей, вызванных коронавирусом", - заявил депутат.

По его мнению, ситуация требует скоординированных действий законодательной и исполнительной власти и реализации комплекса мер, предлагаемых оппозиционерами.

"В частности: обеспечить государственное регулирование цен на социально значимые товары, прежде всего, продовольствие, медпрепараты для недопущения необоснованного роста цен и злоупотребления монопольным положением, в том числе используя ресурсы Госрезерва; обеспечить обязательную выплату отпускных работникам бюджетных организаций, в т.ч. педагогам, медсотрудникам и другим категориям в случае их отправки в отпуск по причине карантина; рекомендовать частным компаниям придерживаться такого же принципа в отношении наемных работников; снабдить базовые медицинские учреждения на местах средствами диагностики заражения коронавирусом и медицинскими препаратами для лечения; установить дополнительные оплаты задействованному медицинскому персоналу, обеспечить их полноценную защиту; восстановить на местах систему санитарно-эпидемиологической службы", - отметил он.

Также Юрий Бойко считает, что для смягчения последствий кризиса в национальной экономике следует:

- предотвратить обесценивание гривны, ограничить отток капитала из Украины;

- ввести мораторий на проверки бизнеса контролирующими органами до конца действия карантина и ввести налоговые каникулы для мелкого и среднего бизнеса;

- увеличить госзаказ на закупки продукции внутреннего производства;

- поддержать бизнес, уже пострадавший от кризиса;

- увеличить межбюджетные трансферты регионам на борьбу с эпидемией и кризисом;

- предусмотреть налоговые льготы для бизнеса по уплате ЕСВ в случае сохранения заработной платы для работников, отправленных на вынужденный карантин.

- признать карантин форс-мажорными обстоятельствами, чтобы защитить людей и бизнес, которые из-за его введения не в состоянии буду платить по кредитным или другим договорным обязательства.