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Судей кто-то очень подгонял: появились новые подробности по скандальному "возвращению" Насирова

суббота, 22 декабря 2018, 09:18

Главу государственной фискальной службы Романа Насирова уволили законно.

Об этом сообщает издание Zn.ua, ссылаясь на собственные источники.

"В правительстве указывают на длительное отсутствие описательной части решения суда. Пока есть только резолютивная и мотивировочная части, а детализации оснований (описательной части) нет. Очевидно, как говорят должностные лица, судей кто-то очень подгонял после затяжной паузы. Наконец, отсутствие полного текста судебного решения не дает возможности полноценно подготовиться к его обжалованию в апелляционном порядке, а текст этот ожидают ближе к концу месяца", - говорится в сообщении.

Также в издании привели ключевые юридические аргументы.

"Кабмин считает письмо-подтверждение посольства Великобритании достаточным доказательством наличия второго гражданства. Вторым аргументом является тот факт, что решение Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы является достаточным основанием для последующего увольнения Насирова. Даже больше, новый Закон "О центральных органах исполнительной власти" не предусматривает представления премьер-министра (часть 1 статья 19 Закона Украины "О ЦОИВ")", - пишет Zn.ua.

Также в издании отмечают, что именно такие аргументы легли в основу распоряжения Кабмина от 31.01.18 года №35 об увольнении Романа Насирова с должности главы ГФС в связи с утратой права на государственную службу или ограничения вследствие обретения им гражданства другого государства (пункт 2 чачть 1 статья 84 Закона "О государственной службе"). Кроме этого, еще одним правительственным распоряжением от 31.01.18 года - №120 - признано утратившим силу распоряжение Кабмина от 03.03.17 года №134 об отстранении Романа Насирова от исполнения полномочий в должности главы ГФС.

"Безусловно, эти сложные юридические заморочки имеют в своей основе ключевой факт, которым оперирует Кабмин: Роман Насиров имеет второе гражданство (Великобритании), и поэтому не может возглавлять "королевство фискалов". Кроме этого, члены правительства считают правомерной процедуру увольнения экс-налоговика, что подтверждено законодательными нормами", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", украинцы продолжают обсуждать резонансное решение суда Киева, который восстановил Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы Украины.

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