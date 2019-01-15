​Суд Одессы отпустил на свободу серийного маньяка-насильника: фото

Приморский суд Одессы отпустил 43-летнего Сергея Улокина, который в течение десяти лет насиловал и шантажировал молодых девушек, отпустил под залог в 140 тысяч гривен.

Об этом сообщает издание "Акценты".

Как оказалось, мужчина искал наивных девушек в соцсетях. "Посредница" маньяка предлагала пройти "кастинг" на отбор в модельное агентство, которое впоследствии должно принести огромную прибыль.

Женщина предупредила, что в шоу бизнесе все через постель и "кастинг" проводит кастинг-директор очень занятой человек, и он может провести пробы (за что заплатит 700 долларов).

"Выбирал девушек не слишком обеспеченных, их было проще заманить деньгами. Обещал по-разному: 300-600 долларов за эротическую съемку без лица, 700-800 долларов за видеосъемку полового акта, от 1000 долларов за откровенное жестокое изнасилование", - говорится в сообщении .

Уже хорошо "обработанная" девушка отправилась на съемную квартиру в Одессе, где ее ждал Сергей, конечно, под другим именем. Комната была оборудована под порно-студию. Далее мужчина жестоко насиловал девушек. По рассказу одного из пострадавших, девушке пришлось обратиться к врачу с серьезными травмами половых органов.

Ни о каком гонораре и речи не шло. Извращенец объяснял, что нужно согласовать ее кандидатуру чуть ли не на самом высоком уровне. А деньги отдаст на втором кастинге. Отступать было некуда, девушка шла на второе "собеседование", которое закончилось еще более страшным изнасилованием. Но и после этого денег не получила.

Когда одесский маньяк Улокин звонил в третий раз и девушка отказывалась идти на встречу. После этого ей говорили, что из-за нее фирма понесла большие расходы и, она должна заплатить штраф. Иначе всем родным и друзьям отправят ужасное видео половых сношений. Такие "штрафы" десятки девушек вынуждены были платить ему годами.

Впоследствии стало известно, что Улокин более десяти лет занимается порноиндустрией с участием многих девушек, многих из них из-за неспособности платить "дань" мужчина сделал своими "рабами". Девушки вынуждены были искать маньяку следующих жертв.

Но самое страшное одесский маньяк совершал с теми, кто наотрез отказывался платить ему или помогать в незаконной деятельности. Больной извращенец-шантажист подвергал их нравственному подавлению, доводя до отчаяния, распространял клевету и высылал фото. Иногда результат морального "убийства" становился непоправимым - уже известно, что несколько девушек не выдержали и покончили с собой.

Поймать маньяка на горячем оказалось невероятно сложно. Ловить надо было на "горячем". Но одесский маньяк Улокин постоянно ускользал - все переписки в социальных сетях вел через VPN, так что определить его местонахождение было нереально. Кроме того, карты, на какие жертвы перечисляли ежемесячную дань, были оформлены на подставных лиц.

Для задержания негодяя правоохранители разработали целую операцию. Подключили компьютерных специалистов и нескольких девушек, "готовых" к кастингу. В итоге одесского маньяка взяли прямо в квартире. Изъяли все оборудование, сейчас пытаются "достать" компрометирующие видеоматериалы.

Судя по материальному достатку, благодаря своим жертвам Улокин зарабатывал огромные деньги. Он без проблем купил квартиру, новенький внедорожник, посещал лучшие рестораны города.

Сейчас следствие продолжается, жертв становится все больше. Правоохранители делают все возможное, чтобы собрать железную доказательную базу.

16 декабря одесского маньяка-извращенца Сергея Улокина выпустили под залог всего 140 тыс. грн.

Как сообщал "Апостроф", 20 ноября в Киевской области задержали мужчину, который снимал порнографическое видео с собственными дочерьми, а также отдавал их в сексуальную эксплуатацию.