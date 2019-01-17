​Луценко сделал важное заявление по делу бежавшего из Украины соратника Януковича

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) завершила досудебное расследование по факту растраты 220 млн грн экс-главой Национального банка (НБУ), бывшим первым вице-премьер-министром Украины Сергеем Арбузовым.

Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По словам Луценко, Арбузова подозревают в злоупотреблении своим служебным положением в составе преступной организации.

“После ознакомления с материалами уголовного производства дело будет передано в суд”, - сообщил Луценко.

Как сообщал “Апостроф. Экономика”, в сентябре 2017 года Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) конфисковала $200 млн, принадлежавших окружению беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.