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НАБУ закрыло дело против первого заместителя председателя СБУ Павла Демчины

среда, 20 марта 2019, 16:06

НАциональное антикоррупционное бюро Украины закрыло дело в отношении первого заместителя председателя СБУ Павла Демчины.

Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Дело закрыли 18 марта, пишет издание.

Напомним, что Павлу Демчине инкриминировалось незаконное обогащение на основании имущества, которое ему не принадлежало.

Сам Павел Демчина в связи с этим обратился в ГПУ, чтобы прокуратура провела независимое расследование. Генпрокуратура открыла производство по детективу Национального антикоррупционного бюро Сергею Яндюку, который подготовил сообщение о подозрении в незаконном обогащении первому заместителю председателя СБУ Павлу Демчине. Ведь он был ознакомлен с постановлением Владимирецкого райсуда Ровенской области, в которой говорилось о том, что Демчина и гражданка Ольга Волощук не имеют общего быта и не могут считаться семьей.

Также производство против Демчины было закрыто из-за окончания процессуального срока, в течение которого не было найдено доказательств. «Дело в том, что оно должно было быть закрыто, поскольку в течение определенного срока они не смогли найти состав преступления, но фактически для того, чтобы не поддерживать законных требований по закрытию, было выдвинуто подозрение по необоснованному обвинению», - сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

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