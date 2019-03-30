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В Латвии вынесли приговор наемнику боевиков на Донбассе, проходившему обучение в Москве: фото

суббота, 30 марта 2019, 08:58

В Латвии вынесли приговор наемнику боевиков, который на Донбассе убил более 100 человек.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте Vitauskas и публикуется фото боевика.

Уточняется, что Рижский окружной суд приговорил жителя Даугавпилса Артема Скрипника к 5 годам лишения свободы за участие в войне на Донбассе на стороне террористических войск РФ с июля 2014 до конца апреля 2015 года.

Перед тем, как отправится на Донбасс, он проходил обучение в Москве с 2008 по 2014 год. Так же ему выдали и оружие. Сам Скрипник признался, что, будучи снайпером боевиков, застрелил более 100 человек. А также Скрипник на Донбассе обучал новобранцев боевиков.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Беларуси вынесли приговор еще одному наемнику боевиков ДНР.

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