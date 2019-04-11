​Украина ждала три года: Порошенко показал видео знакового события в Киеве

Президент Петр Порошенко своими указами от 11 апреля назначил судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционного высшего антикоррупционного суда. Таким образом на должности назначено 38 судей.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

"Долгожданное для Украины событие - запуск Высшего антикоррупционного суда Украины. Мы 3 года к этому шли. К конкурсным процедурам привлекли высококвалифицированных международных экспертов - бывших судей и прокуроров из Великобритании, Канады, Дании, Литвы, Македонии. И лично для меня этот конкурс стал настоящим прорывом. И сегодня 38 новых судей приступают к исполнению обязанностей в новом суде. У них есть рычаги и инструменты, чтобы быть успешными, - судебной реформой им предоставлена независимость от законодательной и исполнительной ветвей власти, и от Президента также", - написал Порошенко.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 1 марта, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №7440 "О Высшем антикоррупционном суде".