RU  UA  EN

четверг, 6 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.55
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

6 июня

09:49
​Юрик придумал новое дело: сети удивило заявление ГПУ о сговоре Ющенко с Януковичем
09:43
Йеллоустоун "закипает": появились тревожные данные о супервулкане, способном убить планету
09:25
Легендарный футболист остался без клуба
09:15
В Харькове избили одиозного спортсмена-сепаратиста: опубликовано фото
09:11
Где смотреть онлайн Нидерланды - Англия: расписание трансляций
08:45
Назрел бунт: у Филарета сделали громкое заявление о поместном соборе и ликвидации УПЦ (КП)
08:13
Все ушло под воду: опубликованы фото и видео масштабного потопа в Хмельницкой области
08:00
Вознесение и День журналиста в Украине: какой праздник 6 июня
07:40
Предательство как оно есть: реакция соцсетей на "мирные" предложения Кучмы на переговорах в Минске
07:39
Вознесение Господне 2019: что можно и нельзя делать в этот день, правила и традиции
07:30
День журналиста: лучшие стихи, смс и поздравления в фото и видео
07:02
Украинские бойцы "по-тихому" выбили боевиков ДНР с важных позиций: фото трофеев
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Народный фронт" представил суду новые аргументы по делу о незаконности роспуска парламента Зеленским

среда, 05 июня 2019, 19:21
переглянути новину українською

Коалиция "Европейская Украина" юридически и фактически существовала в Верховной Раде VIII-го созыва, поэтому президент не имел права досрочно прекращать полномочия парламента.

Об этом сообщили народные депутаты фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук и Игорь Алексеев на брифинге возле Конституционного Суда.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что в коалиции депутатских фракций в Верховной Раде VIII-го созыва, которая состояла как из депутатских фракций, в которую также входили внефракционные народные депутаты, за все время ее существования, то есть с момента формирования в ноябре 2014 года, и с фактическим прекращением в мае 2019 года, никогда не было меньше депутатов чем большинство, то есть 226 народных депутатов ... Мы считаем, что указ президента о роспуске парламента был принят неконституционно, поскольку после объявления о прекращении существования коалиции по Конституции остается срок на формирование новой коалиции", - подчеркнул он.

Алексеев подчеркнул, что на момент выдачи указа о роспуске ВР соответствующий срок не истек.

"Поэтому мы дополнительно аргументируем нашу позицию судье-докладчику. Конечно, мы эту позицию будем объяснять непосредственно во время слушаний в Конституционном Суде", - заверил депутат.

"Еще раз хочу обратиться к президенту Зеленского с призывом быть гарантом Конституции, на которой он присягал перед народом. Задача президента - обеспечивать, чтобы Украина была страной верховенства права для каждого - от рядового гражданина до чиновников высшего звена", - заявил Тетерук.

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Меня удивили большие суммы наличными у кандидатов в Антикорруп­ционный суд - судья Верховного суда Литвы

Третий срок Януковича: предвыборная игра и будущие проблемы

Забыть о Манафорте: зачем закрыли рот главе НАБУ

О причинах провала первого состава Общественного совета добропорядочности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: