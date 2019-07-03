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Политолог предложил квалифкомиссии судей спросить у судьи Ковтуна о деле Межигорья

среда, 03 июля 2019, 14:12
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Высшая квалификационная комиссия судей должна поинтересоваться у судьи Хозяйственного суда Киева Сергея Ковтуна о том, почему против него нет уголовных производств относительно неправосудного решения о передаче Межигорья Виктору Януковичу.

Об этом написал на своей странице в Facebook политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Он отметил, что на 4 июля 2019 года ВККСУ назначила собеседования по результатам исследования досье в рамках квалификационного оценивания ряда судей, среди которых и судья Ковтун.

Карасев напомнил, что именно Ковтун принимал окончательное решение о передаче резиденции "Межигорье" под контроль беглого президента Виктора Януковича. При этом подозрение несколько недель назад вручили не Ковтуну, а экс-главе государства Виктору Ющенко.

"Какова была роль судьи Хозяйственного суда Киева в этой "афере века".Это была хитроумная многоходовая схема. Компания "Мединвесттрейд", которой принадлежали три дома на Парковой аллее, выменяла их в НАК "Надра Украины" на комплекс под Вышгородом. Через несколько недель "Мединвестовцы" передумали – оказалось, что земля государственная, а не НАКовская и решили отменить соглашение. Но Хозяйственный суд Киева в лице Сергея Ковтуна сказал как отрезал: соглашение – легитимное и отмене не подлежит. В этом и была его миссия – узаконить, зацементировать сделку именем Украины. Только в 2017 году это решение было отменено Верховным судом и резиденция бывшего президента вернулась в собственность государства", - написал политолог.

Он подчеркнул, что именно решение Ковтуна было признано неправосудным, а не решение президента Ющенко, которому недавно вручили подозрение в этом деле.

"По логике, он (Ковтун – ред.) должен понести за это какое-то наказание. Ведь – как мы знаем из подозрения Виктору Ющенко – цена вопроса немаленькая, 540 млн грн. Кстати, рыночную стоимость самого комплекса еще в 2017 году называли на уровне 10 млрд. грн.Но что же мы видим на самом деле? Судья Ковтун спокойно продолжает работать в Хозяйственном суде Киева, проходит и люстрационную проверку, и тесты на добропорядочность, и дажепереаттестацию. Судя по тому, что его дом где-то под Киевом, снятый с дрона активистами напоминает "Межигорье" в миниатюре – в его жизни все сложилось. Никакие следственные действия – и тем более предъявления подозрений – его не коснулись. Интересно, почему?Вот этот вопрос я считаю самым важным и именно его завтра должны поставить Сергею Ковтуну на собеседовании в ВККС", - подытожил Карасев.

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