Брат представителя президента в ВР Стефанчука защищает в суде организаторов финансовой пирамиды

Николай Стефанчук, брат Представителя Президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука, является адвокатом по делу скандальной компании TOB "ХЕЛИКС КЭПИТАЛ Украина", организатора финансовой пирамиды хмельничанина Дмитрия Нагуты подозревают в мошенничестве на сумму 45 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные из судебных реестров, где Стефанчук значится защитником подозреваемого.

"TOB" ХЕЛИКС КЭПИТАЛ Украина", которое имеет признаки финансовой пирамиды, начиная с 2014 года осуществляет свою деятельность на территории Тернопольской области и других областях Украины по привлечению денежных средств от физических лиц, обещая последним получения сверхприбылей, поскольку денежные средства в дальнейшем инвестируются в группу иностранных инвестиционных компаний "Неliх", хотя указанное общество не получило статуса финансового учреждения, что не позволяло осуществлять инвестиционную деятельность на территории Украины, и таким образом полученные путем обмана средства в особо крупных размерах от физических лиц незаконно ими присваивались и легализировались", - утверждает следствие.

В общем в милицию обратилось более 500 человек; преимущественно жителей Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Винницкой областей и Киеве,а также граждане других государств. В Нацполиции еще в 2017 сообщили, что вкладчики компании "Хеликс" так и не получили обещанных средств, инвестированных в финансовую пирамиду.

"Никакого добровольного возмещения средств пострадавшим, о котором уверяли организаторы финансовой пирамиды, так и не произошло. Общая сумма убытков по заявлениям пострадавших составляет около 45 млн грн", - отметили телеканалу "ЗИК" в отделе коммуникации управления Нацполиции в Тернопольской области.

Руководитель ООО "Хеликс Кэпитал" Дмитрий Нагута и его заместители Роман Фелик и Богдан Воронцов были задержаны в аэропорту "Борисполь" в 2016 при попытке выехать за границу. Сначала Нагута вышел под залог, а затем, в 2018, благодаря стараниям Стефанчук, ему вернули загранпаспорт. Сейчас Нагута находится в США. Оттуда активно поддерживает политическую деятельность своего защитника Стефанчука.