​Порошенко снова пришел на допрос в ГБР: все подробности дела

Экс-президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в ГБР.

Отмечается, что Порошенко пришел в ГБР на день раньше назначенного срока. Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко недоступен для комментирования.

Позднее в ГБР подтвердили "Громадскому" информацию о визите Порошенко. Однако причину его прихода назвать затруднились.

"Порошенко действительно пришел в ГБР. Он сейчас находится здесь, хотя мы пока не знаем, с какой целью. Допрос запланирован на завтра. Детали сообщим позже", - сообщила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.

Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при продаже завода "Кузня на Рыбальском".

Впервые Порошенко вызвали на допрос на 17 июля, однако он не явился в назначенный срок. Повторно Порошенко был вызван на допрос в качестве свидетеля на 25 июля.

Как сообщал “Апостроф”, в ноябре прошлого года Компания Еwins Liмiтеd (Кипр), связанная с Сергеем Тигипко, приобрела у инвестиционных фондов президента Украины Петра Порошенко и народного депутата Игоря Кононенко именные акции ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском".