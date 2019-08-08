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"Пройди детектор": в соцсетях был запущен флешмоб по мотивам элитного отдыха директора НАБУ

четверг, 08 августа 2019, 13:31
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Суд в Ровненской области рассматривает дело об элитном отдыхе директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, а блогеры в соцсетях тем временем призывают обвиняемого пройти тест на детекторе лжи.

Об этом пишет "Обозреватель".

После заседания суда, которое перенесли из-за неявки свидетелей от обвиняемого, Сытник прокомментировал отдых с дорогим алкоголем и квадроциклами. Он заявил, что сам заплатил за отдых на охотничьей базе, но доказательств этого не предоставил.

В протоколе допроса свидетеля отдыха директора НАБУ говорится, что он отдыхал в этом угодье в Ровенской области 5 раз, и каждый отдых стоил по 100 тысяч гривен. Сытник утверждает, что платил он сам, но "чеки потерял".

Пользователи соцсетей потребовали от него пройти проверку на детекторе лжи, чтобы выяснить обстоятельства дела. Блогеры разместили посты с хэштегом # Пройдидетектор, в которых возмутились неубедительными оправданиями директора НАБУ.

Артем Сытник не являлся на вызовы полиции и получил админпротокол о коррупции прямо на трассе под Полтавой. 9 июля Генпрокуратура провела следственные действия на территории охотничьей базы, где отдыхал Сытник, а уже 12 июля дело передали в суд. Статья, которую инкриминируют руководителю антикоррупционного органа (ст. 366-1, декларирование недостоверной информации), предусматривает до 5 лет заключения.

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