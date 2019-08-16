В России приговорили известного бизнесмена, бежавшего из Украины после Майдана

Суд в Москве, РФ вынес решение по делу генерального директора корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Олега Мкртчана, он был приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Об этом сообщает издание "Интерфакс" со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что заседание по Мкртчану проходило в закрытом режиме, а ряд документов-доказательств в деле были обозначены грифом "секретно".

Суд признал виновным украинского бизнесмена по ст.159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере.

Согласно информации журналистов, Мкртчан находясь в должности гендиректора ИСД, взял несколько кредитов во Внешэкономбанке и часть средств (1 млрд рублей) вывел в офшор.

Как сообщал "Апостроф", украинский миллиардер Олег Мкртчан был задержан в отеле в Москве 5 февраля 2018 года. По сведениям журналистов, за решёткой Мкртчан запаниковал и предлагал российскому СК РФ сделку с целью сдать своих сообщников. Судя по окончательному приговору и ходу следствия, сделка не состоялась.