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В России приговорили известного бизнесмена, бежавшего из Украины после Майдана

пятница, 16 августа 2019, 16:56
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Суд в Москве, РФ вынес решение по делу генерального директора корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Олега Мкртчана, он был приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Об этом сообщает издание "Интерфакс" со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что заседание по Мкртчану проходило в закрытом режиме, а ряд документов-доказательств в деле были обозначены грифом "секретно".

Суд признал виновным украинского бизнесмена по ст.159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере.

Согласно информации журналистов, Мкртчан находясь в должности гендиректора ИСД, взял несколько кредитов во Внешэкономбанке и часть средств (1 млрд рублей) вывел в офшор.

Как сообщал "Апостроф", украинский миллиардер Олег Мкртчан был задержан в отеле в Москве 5 февраля 2018 года. По сведениям журналистов, за решёткой Мкртчан запаниковал и предлагал российскому СК РФ сделку с целью сдать своих сообщников. Судя по окончательному приговору и ходу следствия, сделка не состоялась.

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