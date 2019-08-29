Суд вынес скандальный приговор киевлянке, заморившей до смерти сына: опубликовано видео

Голосеевский районный суд в Киеве приговорил к 8 годам лишения свободы Владиславу Трохимчук, ребенок которой умер от голода.

Об этом сообщает ТСН.

Женщина заслушала свой приговор через видеосвязь. Срок ее нахождения в СИЗО – почти три года, также был засчитан в качестве наказания из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.

При этом прокуратура настаивала на пожизненном заключении женщины, отстаивая версию умышленного убийства ребенка.

Представительница прокуратуры отметила, что сторона обвинения осталась не удовлетворена приговором и готовит апелляцию. Обвинение будет настаивать на осуждении женщины по статье умышленное убийство.

"суд не нашел оснований считать ее действия умышленным убийством и назначил наказание по ч. 3 ст. 135 УК Украины в виде 8 лет лишения свободы. При этом, как отметил суд в своем решении, значительную часть наказания ему будет засчитано в качестве отбытого из-за пребывания в следственном изоляторе (по закону Савченко). Готовим апелляцию и на квалификацию, и на назначенное наказание", - написала она.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось расследование относительно женщины, которая заперла двоих маленьких детей в квартире, а сама отправилась к любовнику на несколько дней.