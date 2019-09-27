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Известна в узких кругах: в Киеве поймали на взятке и с наркотиками частного исполнителя Екатерину Шмидт, фото и видео

пятница, 27 сентября 2019, 09:57
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В четверг, 26 сентября, в Киеве задержали на взятке частного исполнителя, по данным СМИ, речь идет о Екатерине Шмидт.

Об инциденте на своей странице в Facebook сообщила прокуратура Киева.

"Злоумышленница требовала от гражданина 1000 долларов США за вынесение постановления о прекращении исполнительного производства и удаление его данных из Единого реестра должников. Задержание лица произошло в офисном помещении после передачи всей суммы неправомерной выгоды", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведения неотложных обысков были также изъяты пакеты с порошкообразным веществом белого цвета, которые направят на экспертизу.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 368-4 УК Украины.

В распоряжении редакции есть фото задержания.

"Киев Оперативный" на своей странице в Facebook уточняет, что Шмидт известна в узких кругах именно тем, что закрывает производства и удаляет данные о должниках из реестра за взятки.

Стоит добавить, что введение института частных исполнителей было предусмотрено законом Украины от 2016 года, согласно которому частный исполнитель является субъектом независимой профессиональной деятельности. При этом он не может заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью.

Как известно, Екатерина Шмидт ранее засветилась в программе "Наши гроши", "Вот оно как" с Денисом Бигусом, где она с Иваном Жаботинским рассуждала именно о борьбе с коррупцией в Украине.

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