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Преследование со стороны людей Януковича: жена Пашинского высказалась о суде над экс-нардепом

среда, 09 октября 2019, 13:57
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Судья, приняв решение об аресте экс-нардепа Сергея Пашинского без альтернативы залога, перевела ситуацию из уголовной в политическую плоскость.

Об этом сообщила жена Сергея Пашинского Руслана Пашинская в ток-шоу "Эхо Украины", передает "Цензор.НЕТ".

Она отметила, что новое руководство государства, используя лозунги предыдущей власти и цели, декларируемые в том числе и самим задержанным экс-нардепом, допустило к расправе над политическими конкурентами чиновников времен Виктора Януковича.

"Политическое преследование кем? Не могу прямо сказать, что политическое преследование новой властью. Потому что политические декларации, которые мы слышим от новой власти, они полностью совпадают с тем, что говорил Сергей: это защита государственных интересов, это национальная безопасность, это сильная армия. То же самое мы слышим сегодня. У меня такое ощущение, что это политическое преследование, но тех людей, которые раньше были у власти, еще во времена Януковича. Почему случилось так, что именно сегодня в новых обстоятельствах, при новых лицах, при новой власти эти люди имеют возможность это делать, - на этот вопрос ответить сейчас не могу", - заявила она.

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