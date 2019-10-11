Нет ответа: адвокат указал на интересный момент в деле Пашинского

В деле об аресте экс-депутата Сергея Пашинского до сих пор нет ответа на вопрос, как именно было возобновлено дело и были основания для избрания безальтернативной меры пресечения для политика.

Об этом в колонке на "Лига" пишет адвокат юрфирмы "Ильяшев и Партнеры" Антон Прийма.

Юрист отмечает, что по Уголовно-процессуальному кодексу, "не так уж и просто отменить процессуальное решение органа досудебного расследования. Особенно, если данное решение было принято с учетом законных требований и интересов лиц - участников данного инцидента".

По его словам, согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса Украины, жалоба на постановление о закрытии уголовного производства может быть подана в течение десяти дней со дня получения лицом ее копии (ч. 1 ст. 304 УПК Украины). Адвокат добавляет, что законодательство предусматривает четкий и ограниченный механизм исключений подачи жалобы в случае пропуска срока.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных преступлений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017.

7 октября 2019 Печерский районный суд Киева избрал Сергею Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 4 декабря, без возможности залога.