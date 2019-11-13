Суд принял резонансное решение по ключевому фигуранту дела о покушении на Бабченко

Киевский апелляционный суд освободил из тюрьмы бизнесмена Бориса Германа, который проходил в качестве организатора в деле о покушении на журналиста Аркадия Бабченко.

О решении суда сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьянп Гайовская, передает "УП".

"Суд удовлетворил его (Германа – ред) апелляционную жалобу. Освободил от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья", - сказала она.

Решение было принято в закрытом режиме и вступает в силу с момента его оглашения.

Прокуратура выступала против освобождения Германа и пока не знает, будет обжаловать это решение. Сейчас она ожидает для ознакомления текст полного решения суда.

Напомним, Герман в конце 2018 года обратился с просьбой освободить его якобы из-за тяжелой болезни.

Как сообщал "Апостроф", Бориса Германа приговорили в сентябре 2018 года к 4,5 годам тюрьмы. При этом в СБУ заявляли, что он полностью признал свою вину. В ходе расследования дела в сети была обнародована информация о том, что Герман имеет гражданство Израиля, а в начале войны на Донбассе помогал ряду воинских частей и добровольцам "Правого сектора", в том числе продавал оружие.