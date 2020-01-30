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Вернули собственнику: стало известно об окончательном решении суда по комплексу на Балтийском переулке в Киеве

четверг, 30 января 2020, 10:44
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Голосеевский районный суд Киева вынес определение, которым снят арест с имущественного комплекса (автосалоны и автоцентры общей площадью 36 441,0 кв м), расположенного на переулке Балтийском, 20 в Киеве, а также отменена передача данного имущества во временное управление АРМА.

Такое определение вынесено 17 января, передает РБК-Украина.

Законным собственником объекта является ООО "КУА "Строительные проекты". ООО "ЖК "Воздвиженка", временно управляющая объектом, обязана передать помещения законному собственнику в ближайшее время. Определение является окончательным и не подлежит пересмотру в судебном порядке. Информация об отмене ареста и прекращении права управления АРМА и ООО "ЖК "Воздвиженка" была внесена в государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество на основании указанного судебного решения.

В 2018 году имущественный комплекс на переулке Балтийском, 20 был арестован определением Голосеевского районного суда Киева от 20.04.2018 года в рамках рассмотрения уголовного дела, не имевшего отношения к законному собственнику объекта ООО "КУА "Строительные проекты". После чего активы компании были переданы в управление новосозданной АРМА, которая с грубыми нарушениями, без проведения конкурса передала имущество во временное управление ООО "ЖК "Воздвиженка", связанной с бизнесменом Александром Ярославским.

В результате действий АРМА, в управлении ЖК "Воздвиженка" комплекс фактически не работал, автосалоны закрылись, госбюджету и бизнесу нанесен значительный ущерб, который составил порядка 63,5 млн грн. Безработные сотрудники автосалонов выходили на акции протеста под стенами Кабмина и офисом АРМА.

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