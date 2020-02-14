Дело "Океана": суд подтвердил законность покупки завода инвестором

Хозяйственный суд Николаевской области 14 февраля отказал в удовлетворении иска о признании недействительными результаты аукциона по продаже имущественного комплекса ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан", решение огласила судья Татьяна Давченко.

Об этом сообщают НикВести.

В суд в рамках дела о банкротстве ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" обратились компании "Океан-судоремонт", кипрская Pozanter Holdings Ltd, Анатолий Немов, позиционирующий себя как глава профсоюза завода, а также компания из Белиза "Бельмонт". Они просили суд признать недействительными результаты аукциона от декабря 2018 по продаже имущества "Океана" и отменить договор с компанией "Торговый дом "Аннона".

"Бенефициаром компаний является бизнесмен Игорь Игнатов, а глава профсоюзной организации НСЗ "Океан" Анатолий Немов пытался в суде передать представительство компании "Бельмонт", - сообщают журналисты.

"Суд поставил точку, в удовлетворении исков было отказано. Аукцион признан таким, что был проведен в соответствии с законом. Любые инсинуации должны быть прекращены. Суд отметил, что решение вступает в силу с момента оглашения, и никто не может говорить, что что-то было не так после решения суда", - прокомментировал решение представитель инвестора завода "Океан" Василия Капацыны, адвокат Сергей Панченко.

Комплекс завода "Океан" был продан на аукционе 3 декабря 2018 года за 122,195 млн гривен компании "Торговый дом "Аннона". Инвестор - николаевский бизнесмен Василий Капацына. Собственник взял на себя обязательства выплатить бывшим работникам завода задолженность по зарплате на 100 млн грн, что было сделано.

В апреле 2019 года ООО "Судостроительный завод "Океан" получил первый госзаказ – ремонт земснаряда для АМПУ, был заключен контракт с голландской компанией "Eurobulk" на строительство барж и модернизацию сухогруза класса река-море. "Океан" заключил контракт на достройку двух сухогрузов типа "Буг". В ноябре 2019 года завод посетили представители Минобороны и "Укроборонпрома" с целью выяснить возможности строительства и ремонта в Николаеве военных кораблей.

Завод "Океан" был арестован в январе 2020 года по представлению Офиса генпрокурора на основании показаний бывшего помощника экс-депутата от БПП Оксаны Билозир – Игоря Игнатова. В 2017 году он подозревался в попытке незаконно получить контроль над заводом в Николаеве якобы благодаря связям в ГПУ. "Океан" был куплен на торгах Василием Капацыной в декабре 2018 года после процедуры банкротства. Инвестор заявил, что за атакой на "Океан" может стоять российский олигарх Игорь Юсуфов. Он обжаловал арест предприятия. Апелляционный суд перенес рассмотрение дела об аресте завода на 24 февраля.

В октябре 2019 глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что руководство политсилы потребует показать переписку в мессенджере WhatsApp нардепа из "СН" Вячеслава Медяника с абонентом "Саша Яровой", чтобы проверить, нарушал ли тот депутатскую этику, и нет ли в его действиях коррупции. Речь шла о переписке, в которой упоминались слова "океан" и "сахар", то есть, о заводе "Океан" и Игоре Игнатове, который руководил рядом сахарных заводов. По факту переписки САП открыла дело. Арахамия уточнил, что Медяник обращался в генпрокуратуру: "ОГП арестовала завод "Океан" на основании документа, который Медяник отдал". Он рассказал о роли в деле Игоря Игнатова и экс-главы ОПУ Андрея Богдана.