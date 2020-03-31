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"Схемы" на метро на Виноградарь: суд принял решение по фирме с орбиты Столара

вторник, 31 марта 2020, 12:30
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Суд снял арест со счетов компании "Деорбуд", которая фигурирует в деле о "схеме" с бюджетными средствами на продление Сырецко-Печерской линии метрополитена в Киеве.

Об этом говорится в постановлении Печерского райсуда Киева, передает "Экономическая правда".

По мнению судьи, следствие не установило, что деньги на этих счетах являются предметом преступления или получены незаконным путем.

10 декабря 2019 года суд арестовал счета этой и ряда других фирм. По данным правоохранителей, они были задействованы в мошенничестве с бюджетными деньгами. В мае 2019 года правоохранители открыли производство по части 4 статьи 190 УК - "мошенничество в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой".

В ноябре 2018 года "Киевметрострой"победилв тендере по строительству линии метро от станции "Сырец" на Виноградарь на 5,98 млрд грн. Согласно договору "Киевский метрополитен" должен был перечислить "Киевметрострою" аванс в размере 30% от суммы договора на три месяца. 20 декабря 2018 года стороны заключили дополнительное соглашение и увеличили размер аванса с 30% до 95%, а срок его использования увеличили до 24 месяцев. Основанием для этого сталопостановлениеКабмина экс-премьера Гройсмана от 18 декабря 2018 года. Как считает следствие, постановление было пролоббировано с помощью "коррупционных связей в Кабмине".

В период с 16.01.2019 по 25.03.2019 по данным сайта "Spending.gov.ua" 2,5 млрд грн бюджетных средств в качестве предоплаты были перечислены на счет ОАО "Киевметрострой". Как установило следствие, в мае 2019 года должностные лица "Киевметростроя" разместили более 1 млрд грн на депозиты в "Укргазбанке" для получения прибыли от процентов. Фактически бюджетные средства были использованы не на цели, определенные договорами с нарушением Постановления КМУ №117 от 23.04.2004 г. Доходы от депозитов, "Киевметрострой" перевел на счета ООО "Профи-факторинг". Оно перечислило деньги на счета ООО "Деорбуд", ООО "ФК" Фактор-Сервис ", ООО" Рул ", ООО" Авен-Езер" и ООО "Фактор Стандарт". 10 декабря судналожил арест на эти счета.

Производство по этому факту было начато в мае 2019 года, надзор осуществляет Киевская прокуратура № 6.

Учредителем ООО "Деорбуд" является кипрская компания "Канетро Холдингс Лтд", бенефициары - гражданин Индии Кумар Кульдип и Дмитрий Мармуляк из Кременчуга - бенефициары ООО "Расмус". "Расмус" был создан в 2013 году. С 2013 по 2016 50% в предприятии принадлежало Виктории Полухиной. С 2017 года и до недавнего времени Полухина была основательницей ООО "Магнат Стройсервис Лтд", владельцем и руководителем его является Михаил Столар - отец нардепа от ОПЗЖ Вадима Столара. После 2014 года Вадима Столара стали называть "серым кардиналом" столицы - он имеет интересы в сфере строительства и недвижимости.

С 2016 года учредителем ООО "Расмус" является кипрская компания "Асодрия Холдингс Лтд", владельцами которой значатся Кумар Кульдип и Дмитрий Мармуляк. Последний в 2013-2016 гг был директором ООО "Проффайненс Групп", которого заменила Лариса Криворучко - жена Владимира Криворучко. С главой правления ОАО "ХК "Киевгорстрой" Игорем Кушниром в 2010 году они стали депутатами Кременчугского горсовета от Партии регионов, там Кушнир и выстроил свою карьеру.

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