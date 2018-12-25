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Тимошенко поздравила украинцев с Рождеством и впервые показала всю семью

вторник, 25 декабря 2018, 11:34

Юлия Тимошенко представила ролик по случаю Рождества и Нового года, в котором впервые показала всю семью - мужа, дочь, зятя и двухлетнюю внучку Еву.

Праздничное видео политик выложила на своей странице в Facebook.

"Мне приходилось встречать людей, которые возмущались "двойному Рождеству". Я им говорю: напротив, это - замечательно, что у нас два Рождества. Мы живем в интересные, насыщенные и содержательные времена. Мы придумываем новые слова и новые жанры, мы внедряем новые праздники, мы прямо на ходу создаем новую культуру. Мы толерантны и поликультурны. Это очень хорошо и классно!", - написала лидер "Батькивщины" в поздравлении всех христиан, празднующих Рождество Христово по григорианскому календарю.

В самом ролике, где снялась вся семья Юлии Тимошенко, в том числе и внучка, которая до этого не появлялась перед телекамерами, политик вместе с детьми просят Господа помочь прогнать врагов и вернуть на украинскую землю мир, а украинские семьи сделать богатыми и счастливыми .

"Отче наш,

Ангел Божий,

наполни наши души любовью,

а семьи - счастьем и благополучием.

Дай понимание и единство нашему народу.

Дай нам мудрость и силу

возродить наше величие", - сказала Тимошенко в окружении семьи.

Лидер партии добавила, что украинцы заслуживают достойную жизнь и пообещала совсем скоро ее обеспечить.

"Не забывайте, что дни Рождества - это еще и время великого милосердия. Делайте добро и творите любовь. Пусть помогает нам всем Господь!", - подытожила политик.

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