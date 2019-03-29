Тимошенко рассказала, какой будет Украина в случае ее победы на выборах

Юлия Тимошенко рассказала, что в случае ее победы на выборах новая Украина будет мирной, современной, справедливой и богатой европейской страной. Завершить эпоху руин и начать эпоху возрождения и становления позволит Новый курс - пошаговый план действий.

Об этом политик рассказала во время программы «Право на власть» на телеканале 1 + 1.

По мнению лидера «Батькивщины», новая Украина невозможна без коренного изменения системы. И это время пришло. Реализовать это поможет инициированный Тимошенко и разработанный совместно с лучшими экспертами страны Новый курс.

«Мы готовы сразу после выборов предложить четкую систему власти, в которой не будет места монополиям, кланам и безнаказанности любого чиновника», - отметила кандидат в президенты.

При президенте Украина будет современной - инновационная экономика заменит отсталую сырьевую, ставка будет делаться на интеллект.

«Большой бизнес будет работать в единых правилах со всеми другими предпринимателями, никто не будет иметь никаких преференций», - сказала председатель партии.

Кроме того, будут созданы все условия для поднятия среднего класса, отмечает лидер «Батькивщины»: «На средний класс, на малое и среднее предпринимательство, фермерские и сельскохозяйственные предприятия, инновационные будет поставлена главная стратегия развития страны».

Новая власть поставит на место тарифы, уровень жизни людей, позаботится о наших пенсионеров и сделает все, чтобы у нас была современное образование и медицина, отмечает Тимошенко.

«Нам нужны ключевые правильные изменения, предусмотренные Новым курсом Украины», - добавила она.