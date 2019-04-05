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Слово главным "наркоманам" Рады: в сети жесткой фотожабой высмеяли поход кандидатов на анализы

пятница, 05 апреля 2019, 13:25

Пользователи социальных сетей воспользовались хайпом вокруг сдачи анализов кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, и снова высмеяли странные выходки народных депутатов, братьев Дмитрия и Михаила Добкина.

Фотожабу опубликовали пользователи Facebook.

Оба депутата были неоднократно замечены в состоянии, подозрительно похожем на наркотическое опьянение, причем не только в быту, но и на работе – в Верховной Раде.

Как сообщал Апостроф, в 2016 году народный депутат Дмитрий Добкин отметился сразу двумя странными выходками в сессионном зале Верховной Рады – сперва его загадочные телодвижения зафиксировали на камеру и опубликовали в соцсетях с подписью "Когда твоя левая рука хочет залезть в тебя, но ты сопротивляешься изо всех сил", а затем, спустя несколько месяцев Добкин был замечен на употреблении каких-то препаратов за колонной зала, после чего он начал почесываться, коситься взглядом на камеры журналистов и подозрительно дергаться.

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