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Претендент на пост министра обороны от Тимошенко ушел из "Батькивщини"

вторник, 28 мая 2019, 17:11
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Один из главных соратников Юлии Тимошенко, Андрей Сенченко - заявил о выходе из ВО "Батькивщина".

Об этом сообщил народный депутат у себя в Facebook.

В штабе Тимошенко Сенченко считался специалистом по оборонной тематике и вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса. Его позиционировали как кандидатуру на должность министра обороны.

Сенченко известен как один из лидеров оппозиции Виктору Януковичу в Раде и как комендант Октябрьского дворца во время Революции Достоинства. В 2014 году был в.и.о. заместителя главы Администрации президента Украины. После того, как украинские военные покинули Крым, он добился вывода из оккупированного полуострова более чем 3500 единиц вооружения и техники ВСУ. Сенченко также вел переговоры и возглавлял операцию по обмену сорока украинских военных, журналистов и общественных активистов на одного русского диверсанта. Также он считается организатором водной блокады Крыма.

Политик объяснил свое решение разногласиями в оценке опасностей, которые возникли перед страной после выборов президента. Прощаясь, он показал свое уважение к лидеру "Батьківщини" и сообщил, что планирует сосредоточиться на формировании нового политического движения:

"Принял важное и очень непростое для меня решение о выходе из партии "Батьківщина". Я посвятил этой команде 14 лет и оставался рядом с Юлией Тимошенко в тяжелые для нее и партии времена. У меня нет конфликта с Юлией Владимировной. Однако сегодня страна вновь оказалась в крайне опасном положении, и наши подходы к стратегии действий и формированию команды, способной преодолеть вызовы, существенно отличаются. Разочарование действиями и бездействием политиков, пришедших к власти после Революции Достоинства, отсутствие усилий по восстановлению мира без уступок агрессору, привели к росту поддержки антиукраинских сил. Это создает предпосылки для формирования в следующем парламенте большинства, враждебного к нашему государству. Уже понятно, что задача этих сил - капитуляция нашей страны в войне с РФ и уничтожение независимой Украины. Именно поэтому, стержнем коалиции в следующем парламенте должна стать политическая сила, которая сосредоточится на реальном достижении мира через победу и на глубокой модернизации экономики, необходимой для вхождения нашего государства в 20 наиболее экономически развитых стран мира. Такую силу возможно сформировать только, опираясь на общественно-политическое объединение патриотических сил. Команда общественного движения "Сила права", к которой я принадлежу, готова стать составляющей такого объединения. Победа в противостоянии с РФ, безопасность и благосостояние страны и каждой украинской семьи должны стать главными приоритетами будущей парламентской коалиции и правительства", - сообщил Сенченко.

Андрей Сенченко уроженец Крыма, народный депутат Украины трех созывов. С 1993 по 1997 годы - зампредседателя Совета министров, вице-премьер по вопросам экономики Автономной Республики Крым. В 1994 году возглавлял операцию спецслужб, которая помешала РФ отделить АР Крым от Украины руками пророссийского политика Юрия Мешкова. 2001-2006 - председатель набсовета ЗАО "Современные информационные технологии". В 2007 года в рейтинге 100 крупнейших налогоплательщиков - кандидатов в депутаты занял 24 место, уступив Ринату Ахметову. Сейчас большинство активов политика конфисковано оккупантами в Крыму.

Андрей Сенченко - председатель общественного правозащитного движения "Сила права" - с ноября 2014 объединяет дипломатов, специалистов по безопасности и международному праву. Движение работает над международным признанием РФ как агрессора и над возмещением нанесенного агрессией вреда участникам боевых действий, членам их семей, вынужденным переселенцам, жителям зоны боевых действий и оккупированных территорий. На сайте движения опубликовано около семисот судебных решений, которыми доказані факты военной агрессии, оккупации, а также арестованы российские активы на сумму 3,5 миллиарда долларов. Средства должны пойти на выплаты компенсаций пострадавшим украинцам.

Реакция Юлии Тимошенко и ВО "Батькивщина" на заявление политика пока неизвестна.

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