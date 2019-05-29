RU  UA  EN

среда, 29 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.30
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

29 мая

13:48
Билецкий призвал Зеленского упростить получение гражданства для иностранных добровольцев
13:47
Во Львове толпа штурмом взяла здание горсовета: опубликованы фото и видео
13:37
"Болотная тварь": вышел новый трейлер сериала по мотивам комиксов DC
13:29
Тимошенко назвала рост зарплат, пенсий и снижение тарифов приоритетами нового премьера
13:25
Популярное на YouTube: кто в украинском топе на этой неделе
13:23
​В Украине указали на важный нюанс с "подарком" от ЕС на миллиарды евро
13:15
Точно в цель: появилось видео смертельных ударов по пехоте боевиков на Донбассе
13:08
Команда Зеленского формирует партийные структуры на Киевщине из бывших регионалов - СМИ
12:45
Появились яркие фотожабы на скандал с "пропажей" серверов СНБО
12:45
Украинский топ-чиновник купил элитное жилье перед отставкой
12:42
Такая нежная: Тина Кароль очаровала поклонников своей красотой
12:40
Партия Ляшко станет оппозицией в новом парламенте - эксперт
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Нардеп "Народного фронта" обвинил Шуфрича в попытке выслужиться перед Путиным

среда, 29 мая 2019, 12:30
переглянути новину українською

Во фракции "Народный фронт" считают обращение "Оппоблока" в Генеральную прокуратуру, Государственное бюро расследований, а также СБУ с требованием возбудить уголовное дело против бывшего председателя Верховной Рады Украины, исполняющего обязанности президента в 2014-м году Александра Турчинова попыткой реванша и получения политических бонусов от президента страны-агрессора Владимира Путина.

Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук во время выступления с парламентской трибуны, передает пресс-служба политсилы.

"Бывшие соратники Януковича требуют привлечь Александра Турчинова, одного из лидеров "Народного фронта", к ответственности за то, что в 14-м году во время открытой агрессии России против Украины он, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил, отдал приказ нашим солдатам защищать Украину, территориальную целостность и украинских граждан от российского оккупанта. Фамилия этого бывшего "регионала" - Нестор Шуфрич ... Шуфрич известен тем, что много лет находится на побегушках у кума Путина Медведчука", - заявил Тетерук.

По словам Тетерука, именно благодаря подготовке и государственной позиции Александра Турчинова враг получил отпор. Кремль планировал прорваться по суше в оккупированный Крым и ставил под угрозу украинскую независимость.

"Это приказ Турчинова защитил мирный Харьков, Запорожье, Днепропетровск, всю левобережную Украину от оккупации и войны. Это был приказ, который дал возможность жителям части Донецкой и Луганской областей жить в своей родной Украине. Этот приказ дал время на формирование международного антипутинского фронта. Именно по этому приказу десятки тысяч добровольцев стали на линию обороны, защищая нашу землю. Мир увидел волю украинцев к свободе, демократии и движению к европейской семье народов", - заявил Тетерук.

Он обратился к депутатам "Оппозиционного блока" и других подобных по идеологии политических сил.

"Вы решили, что пришло ваше время. Некоторые обстоятельства после президентских выборов дали вам надежду. Однако Украина слишком дорого заплатили за свою свободу. И это цена, которая никогда не позволит нам забыть, кто такие Путин, Медведчук, Шуфрич и вся антиукраинская камарилья ... "Народный фронт" предупреждает коллаборационистов: заберите свои грязные лапы от украинских государственных деятелей, защитников Украины. Иначе однажды вас вслед за Януковичем примет российский Ростов", - сказал первый заместитель руководителя фракции Андрей Тетерук.

Фотовзгляд

Все галереи
Необычный концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи". Яркие фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Средний класс в поисках выбора: в Украине зарождается новая политсила

Эпоха постправды: почему побеждает технология популизма

Яценюк юлит: какое будущее готовит "Народному фронту" его лидер

Минус или плюс: что ожидает Оппоблок после изгнания из фракции Бойко и Левочкина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
Валютный рынок
Налоги
Регуляторная политика
Бюджет
Внешняя торговля
Макроэкономика
Энергетика
Транспорт и связь
Промышленность
Финансы

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: