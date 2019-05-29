Нардеп "Народного фронта" обвинил Шуфрича в попытке выслужиться перед Путиным

Во фракции "Народный фронт" считают обращение "Оппоблока" в Генеральную прокуратуру, Государственное бюро расследований, а также СБУ с требованием возбудить уголовное дело против бывшего председателя Верховной Рады Украины, исполняющего обязанности президента в 2014-м году Александра Турчинова попыткой реванша и получения политических бонусов от президента страны-агрессора Владимира Путина.

Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук во время выступления с парламентской трибуны, передает пресс-служба политсилы.

"Бывшие соратники Януковича требуют привлечь Александра Турчинова, одного из лидеров "Народного фронта", к ответственности за то, что в 14-м году во время открытой агрессии России против Украины он, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил, отдал приказ нашим солдатам защищать Украину, территориальную целостность и украинских граждан от российского оккупанта. Фамилия этого бывшего "регионала" - Нестор Шуфрич ... Шуфрич известен тем, что много лет находится на побегушках у кума Путина Медведчука", - заявил Тетерук.

По словам Тетерука, именно благодаря подготовке и государственной позиции Александра Турчинова враг получил отпор. Кремль планировал прорваться по суше в оккупированный Крым и ставил под угрозу украинскую независимость.

"Это приказ Турчинова защитил мирный Харьков, Запорожье, Днепропетровск, всю левобережную Украину от оккупации и войны. Это был приказ, который дал возможность жителям части Донецкой и Луганской областей жить в своей родной Украине. Этот приказ дал время на формирование международного антипутинского фронта. Именно по этому приказу десятки тысяч добровольцев стали на линию обороны, защищая нашу землю. Мир увидел волю украинцев к свободе, демократии и движению к европейской семье народов", - заявил Тетерук.

Он обратился к депутатам "Оппозиционного блока" и других подобных по идеологии политических сил.

"Вы решили, что пришло ваше время. Некоторые обстоятельства после президентских выборов дали вам надежду. Однако Украина слишком дорого заплатили за свою свободу. И это цена, которая никогда не позволит нам забыть, кто такие Путин, Медведчук, Шуфрич и вся антиукраинская камарилья ... "Народный фронт" предупреждает коллаборационистов: заберите свои грязные лапы от украинских государственных деятелей, защитников Украины. Иначе однажды вас вслед за Януковичем примет российский Ростов", - сказал первый заместитель руководителя фракции Андрей Тетерук.