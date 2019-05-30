Журналисты нашли российский след в финансировании кампании "Слуга народа" в Киевской области

В Киевской области по мажоритарным округам от партии "Слуга народа" пытаются баллотироваться протеже бывших регионалов, при этом в финансировании кампании журналисты заметили российский след.

Об этом сообщает издание "Багнет".

По данным издания, кадровые вопросы в Киевской области решаются через Владимира Коваля, который формально не имеет отношения к партии, а штабом "Слуга народа" руководит его дочь Ольга. Ранее Коваль возглавлял ГУ Киевской облгосадминистрации, но был уволен после коррупционного скандала. Теперь же экс-чиновник за материальное вознаграждение продвигает людей на мажоритарные округа.

Так, в один из округов в Киевской области продвигают Анну Скороход, которая связана с бывшим нардепом от "Партии регионов" Виктором Тимошенко, а гражданским супругом ее является россиянин Алексей Алякин.

"Это российский банкир-аферист, который убежал в Украину после того, как "обанкротился". За спиной остались сотни обворованных вкладчиков и уголовное дело. А беглец решил закрепиться в Украине, спекулируя на теме помощи армии. Когда суд рассматривал вопрос выдачи Алякина России, именно Анна выступала основным свидетелем защиты и рассказала, как много они с мужем помогали ветеранам, устраивали их на работу, обеспечивали жильем. Журналистам не удалось найти доказательств активного волонтерства бывшего банкира, а тем более его службы. Однако мы нашли один случай, когда Алякин действительно кому-то помог", - пишет издание.

Комментарий относительно помощи армии россиянина Алякина дал командир 8 отдельного батальона УДА "Аратта" Андрей Гергерт.

"Он когда-то устроил двух наших ребят на работу. За это попросили выписать ему благодарность. Помню, я это сделал. На этом его помощь закончилась", - сказал он.

Также издание представило более подробные данные о биографии бывшего российского бизнесмена.

"Финансирование выборов для Анны лежит на обанкротившихся плечах Алякина. Удивительно, что в Украину он попал официальнобез денег в 2013 году. А сегодня может платить посредникам за продвижение Скороход в депутаты. Недавно потенциальная кандидатка жаловалась, что какие-то то ли бандиты, то ли спецслужбы заставили Алякина подарить подставным лицам две квартиры", - пишет "Багнет".