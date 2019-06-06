"Оппозиционная платформа - За жизнь" видит Бойко кандидатом на пост премьер-министра - нардеп Левочкин

"Оппозиционная платформа – За жизнь" в ходе своего съезда согласовала кандидатуру на пост премьер-министра от своей политсилы, им стал народный депутат Юрий Бойко.

Об этом заявил народный депутат Сергей Лёвочкин на Всеукраинском съезде партии, передает пресс-служба политсилы.

"Мы собрались на этот съезд, чтобы еще раз сказать Украине, что объединились ради мира. Объединились ради процветания Украины. Объединились ради того, чтобы сделать жизнь людей лучше", – заявил Сергей Лёвочкин.

По его словам, вскоре украинцы будут избирать новый состав парламента, и люди надеются, что народные депутаты, которых изберут, будут работать в их интересах.

"Одновременно, выбирая парламент, Украина выберет новое правительство и нового премьер-министра. Отличие нашей команды от других в том, что у нас есть будущий премьер-министр. Это – Юрий Бойко… Он знает, что нужно делать и как нужно делать. И в этом его главное преимущество перед другими кандидатами на эту должность ", – добавил политик.

"Я убеждён, что мы способны сформировать правительство и сделать то, чего от будущего парламента и правительства ждут миллионы наших сограждан", – сказал Левочкин.

Народный депутат выразил уверенность, что оппозиционная партия получит поддержку избирателей на грядущих выборах.