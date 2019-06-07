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Медведчук огласил главную задачу своей партии в случае ее победы на выборах

пятница, 07 июня 2019, 14:43
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В четверг, 6 июня состоялся всеукраинский объединительный съезд политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", в ходе съезда были озвучены стратегические цели партии, задекларированы ее основные программные тезисы и принята предвыборная программа.

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук уточнил, что стратегическая задача партии — "принести мир в Украину, урегулировать конфликт на Востоке страны и прекратить боевые действия".

"Сегодня знаковый день для нашей партии. Он еще знаменателен тем, что мы наш съезд, который будет влиять на судьбу нашей страны, проводим в день великого православного праздника — Вознесения Господня… И в этот день мы начинаем реализовывать программу, которая будет означать наш путь к победе, наш путь, который выйдет на финишную прямую 21 июля. Мы обязаны принести мир в Украину. Мы обязаны урегулировать ситуацию на Востоке страны, прекратить боевые действия", - заявил Медведчук.

Он напомнил, что 29 января 2019 года на съезде партии был принят План-концепция урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины, который уже воплощается в жизнь. В частности, отметил политик, план был поддержан на неподконтрольных правительству территориях и в Москве - ответ остается за Киевом.

"Но этот ответ мы не получили ни от Порошенко, которому не нужен был мир на Донбассе, ему не нужны были люди Донбасса, потому что они никогда не проголосовали бы за него. Мы этот ответ не получили и от господина Зеленского и его команды. Мы слышим различные заявления, отговорки, дешевый популизм и не более. Мы обязаны реализовать этот мирный план. И этот мирный план будет зависеть в том числе и от того, каким составом и в каком количестве мы придем в парламент, получив доверие наших граждан. Потому что мы должны дать ответ всем сторонам в вопросе того, что мирный план выполнения Минских соглашений — это то, что мы обязательно сделаем и обязательно реализуем", — подчеркнул Медведчук.

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