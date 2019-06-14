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Волонтеры Зе-команды в Полтаве возмутились выдвижению от "Слуги народа" скандальной активистки

пятница, 14 июня 2019, 17:32
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Полтавские волонтеры команды Владимира Зеленского со 148 округа (охватывает более 140 тысяч избирателей в городе Лубны, Великобагачанском, Оржицком, Семеновском, Хорольском и части Лубенского районах) заявили, что "возмущены и удивлены" решением политической силы "Слуга народа" выдвинуть кандидатом в народные депутаты Украина по их округу Лубенскую активистку Анастасию Ляшенко.

Они записали видеообращение к президенту Зеленского и партии "Слуга народа", где заявили, что не поддержат кандидата с "отрицательной репутацией".

Позже к лубенской организации Зе-команды присоединились наблюдатели и волонтеры из Хорольского и Оржицкого районов Полтавщины, которые поддержали коллег. Активисты заявили, что кандидат непроходимая в их районе и предложили заменить кандидатуру Ляшенко в мажоритарном списке.

"Местное отделение команды Зеленского не приняло предложенного кандидата, поскольку считает его ангажированным ... Анастасия Ляшенко поддерживала Партию регионов, она работала пресс-секретарем экс-депутата с "Відродження" Владимира Пилипенко. Это решение сейчас просто дискредитирует нашу команду, ведь теперь Ляшенко и ее скандальную репутацию начинают связывать с президентом", - заявил волонтер команды Зеленского, официальный наблюдатель на выборах президента Украины 2019 Вячеслав Плескачев.

Плескачев заявил, что Ляшенко называла кандидата в президенты Владимира Зеленского "клоуном" и предложила "идти на картошку вместо выборов", однако позже удалила ряд постов избирательного периода со своей страницы.

Анастасия Ляшенко является председателем общественного совета при Лубенском горсовете, основала областной журнал общественных объединений Полтавщины "Наше общее дело".

Руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко ранее заявлял, что потенциальные кандидаты проходят несколько этапов проверки, в частности, документальную проверку с привлечением специалистов по безопасности, проверку добропорядочности и профессиональную кадровую оценку.

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