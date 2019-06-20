RU  UA  EN

четверг, 20 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

20 июня

17:57
В Украине приняли важное решение, которое порадует школьников
17:51
СМИ обнаружили неоднократно судимого кандидата-мажоритарщика от "Слуги народа"
17:50
Поклонников Queen порадовали неизданной ранее песней Фредди Меркьюри
17:40
Лауреат "Грэмми" погиб в результате несчастного случая в Париже
17:36
Очередной украинский футболист перешел в клуб из России
17:35
Украинские туристы попали в "адское" ЧП в аэропорту Барселоны: подробности, фото и видео
17:31
Полиция поймала педофила, насиловавшего 2-летнего ребенка ради показухи в сети: фото
17:27
В "Оппозиционной платформе - За жизнь" заявили об атаке против партии представителей старой и новой власти
17:11
​Фатальная ошибка: реакция соцсетей на проведенный Филаретом "собор" УПЦ (КП)
17:01
В Киеве водитель сбил мать с ребенком и сбежал: фото с места ЧП
17:00
Гороскоп на завтра: Скорпионов ждет конфликт с партнером, а Козероги будут работать сверхурочно
16:44
Хип-хоп-звезда Alyona Alyona забавно потроллила свою пышную комплекцию
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

СМИ обнаружили неоднократно судимого кандидата-мажоритарщика от "Слуги народа"

четверг, 20 июня 2019, 17:51
переглянути новину українською

В партию Зеленского "Слуга народа" по 143 округу идет неоднократно судимый Виктор Куртев, который сейчас находится под следствием.

Об этом сообщило издание Gazeta.ua.

Избиратели №143 округа, а к ним относятся жители городов Измаил и Рени, прилегающих к ним сел, и еще пяти сел Болградского района, согласно опросам, ничего не знают об этом кандидате.

Как сообщается в материале, предприятия, которые возглавляет Виктор Куртев насчитывают сотни судебных дел, постановлений и судебных решений. Согласно реестрам, Куртев является директором (подписантом) ЧП "Управляющая компания "Метрополия", ООО Управляющая компания "Метрополия", ООО НТК "Метрополия". Конечным бенефициаром этих компаний, является Элени Антимиаду (управляющая компания "Метрополия" ЛТД, Кипр), которая проживает в Никосии (Кипр).

Согласно уголовным производствам в период с 2013 года по 2019 Куртеву выдвигались обвинения из-за уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, подделки документов, заключения фиктивных договоров и незаконном завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах.

Последнее уголовное производство было открыто 2 апреля 2019 года следственным отделом Печерского управления полиции Киева по ч. 1 ст. 358 УК - подделка документов путем внесения заведомо ложных сведений в финансово-хозяйственные документы предприятия по приобретению ТМЦ. Как говорится в делопроизводстве, имела место подделка налоговых деклараций и налоговых накладных ООО НТК "Метрополия", в котором директором является Куртев Виктор Владиславович.

Судебные заседания и следственные действия по Виктору Куртеву и его компаниям продолжаются, в реестрах можно обнаружить различные судебные решения в рамках уголовных производств о разрешениях на обыски в этих "Метрополиях". 30 мая Печерский районный суд города Киева по делу № 757/27 833/19-к удовлетворил ходатайство о временном доступе к вещам и документам, которые находятся во владении должностных лиц ООО "НТК "Метрополия", а месяцем ранее документам, которые содержат банковскую тайну об открытии, функционировании и движения средств по банковским счетам, открытых ООО "НТК "Метрополия".

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Средний класс в поисках выбора: в Украине зарождается новая политсила

Эпоха постправды: почему побеждает технология популизма

Яценюк юлит: какое будущее готовит "Народному фронту" его лидер

Минус или плюс: что ожидает Оппоблок после изгнания из фракции Бойко и Левочкина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
Валютный рынок
Налоги
Регуляторная политика
Бюджет
Внешняя торговля
Макроэкономика
Энергетика
Транспорт и связь
Промышленность
Финансы

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: