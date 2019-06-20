СМИ обнаружили неоднократно судимого кандидата-мажоритарщика от "Слуги народа"

В партию Зеленского "Слуга народа" по 143 округу идет неоднократно судимый Виктор Куртев, который сейчас находится под следствием.

Об этом сообщило издание Gazeta.ua.

Избиратели №143 округа, а к ним относятся жители городов Измаил и Рени, прилегающих к ним сел, и еще пяти сел Болградского района, согласно опросам, ничего не знают об этом кандидате.

Как сообщается в материале, предприятия, которые возглавляет Виктор Куртев насчитывают сотни судебных дел, постановлений и судебных решений. Согласно реестрам, Куртев является директором (подписантом) ЧП "Управляющая компания "Метрополия", ООО Управляющая компания "Метрополия", ООО НТК "Метрополия". Конечным бенефициаром этих компаний, является Элени Антимиаду (управляющая компания "Метрополия" ЛТД, Кипр), которая проживает в Никосии (Кипр).

Согласно уголовным производствам в период с 2013 года по 2019 Куртеву выдвигались обвинения из-за уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, подделки документов, заключения фиктивных договоров и незаконном завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах.

Последнее уголовное производство было открыто 2 апреля 2019 года следственным отделом Печерского управления полиции Киева по ч. 1 ст. 358 УК - подделка документов путем внесения заведомо ложных сведений в финансово-хозяйственные документы предприятия по приобретению ТМЦ. Как говорится в делопроизводстве, имела место подделка налоговых деклараций и налоговых накладных ООО НТК "Метрополия", в котором директором является Куртев Виктор Владиславович.

Судебные заседания и следственные действия по Виктору Куртеву и его компаниям продолжаются, в реестрах можно обнаружить различные судебные решения в рамках уголовных производств о разрешениях на обыски в этих "Метрополиях". 30 мая Печерский районный суд города Киева по делу № 757/27 833/19-к удовлетворил ходатайство о временном доступе к вещам и документам, которые находятся во владении должностных лиц ООО "НТК "Метрополия", а месяцем ранее документам, которые содержат банковскую тайну об открытии, функционировании и движения средств по банковским счетам, открытых ООО "НТК "Метрополия".