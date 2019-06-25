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По киевской Троещине от Зе-команды на выборы идет совладелец скандального застройщика - политолог

вторник, 25 июня 2019, 15:17
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По 213 избирательному округу на Троещине в Киеве от партии "Слуга народа" баллотируется доверенное лицо бывшего заместителя архитектора Киева времён Попова Андрея Вавриша Артем Дубнов.

Об этом на своей страничке в Facebook написал политолог Голобуцкий.

"Вот читаю Лещенко о том, как он возмущен командой ЗЕ. Он прав. Команда ЗЕ пытается оседлать киевские потоки. Вавриш вместо Столара – это реальность. Все больше фактов говорит о том, что Вавриш приложил руку к формированию списка кандидатов по мажоритарке в Киеве. Они конечно чуть хитрее действуют, идут не директора строительных компаний, но тем не менее, лица связанные со скандальными застройщиками", - пишет он.

В качестве примера политолог приводит округ на Троещине, где от пропрезидентской партии баллотируется застройщик, близкий к другому застройщику - Андрею Вавришу.

"По 213 округу идет такой себе симпатичный стоматолог Артем Дубнов. Все на первый взгляд супер. Но, начинаешь чуть глубже смотреть и что видишь? Артем Дубнов является соучредителем компании ООО "Просперитатис" (код: 39706861, вид деятельности: покупка и продажа недвижимости). И вот тут самое интересное. Эта компания в свою очередь является одним из заказчиков строительства ЖК Scandia. Запланировано строительство 65 домов. Если погуглить, то можно узнать сколько уголовных дел связано с этим объектом и с этой компанией, и как активисты броварские боролись с этой стройкой. А так все отлично. Все "Слуги народа", - написал он.

Ранее СМИ со ссылкой сообщали, что Андрей Вавриш находится в дружеских отношениях с главой Администрации Президента Андреем Богданом.

"Концепцию нового Офиса президента в официальном ролике команды Зеленского представлял киевский застройщик, глава компании SAGA Development и друг главы АП Андрея Богдана – Андрей Вавриш. Он сам много строит в центре, причем, к ряду его объектов "есть вопросы", - отмечали журналисты.

Как утверждает журналист-расследователь Юрий Николов, замдиректора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации в 2010-2015 годах Андрей Вавриш помог Петру Порошенко изменить целевое назначение земли "Ленкузни", что позволяет начать здесь строительство жилья. После этого он получил небольшой участок (порядка 3% территории завода), который сейчас Вавриш застраивает в качестве ЖК Rybalsky.

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