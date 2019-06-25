ТОП-20 партий: эксперты МЦПИ представят рейтинг эффективности политических сил в Украине

Международный центр перспективных исследований (МЦПИ) с изданием "Апостроф" на основе уникальной методологии провели тщательный анализ деятельности всех 352 украинских партий за последний политический цикл и планируют представить результаты на круглом столе "ТОП-20 активных и эффективных партий Украины" в ИА "Укринформ" в Киеве 26 июня.

Об этом сообщается в пресс-релизе МЦПИ.

Отмечается, что партии анализировали по 4 ключевым индексам: электоральная активность, электоральная эффективность, формирование программно-проблемных активностей, а также информационная активность.

"Политические партии - неотъемлемый субъект демократических государств, который призван выражать интересы граждан и формировать публичную политику. В Украине насчитывается 352 политические партии, но широкой общественности известно лишь о нескольких десятках из них. Обычно, о деятельности политических партий граждане узнают только с телерекламы и лозунгов на билбордах в предвыборный период. популистских тождество лозунгов политиков, ребрендинг партий и "миграция" основных действующих лиц с одного проекта в другой сливаются в динамическом калейдоскопе, который искажает представление рядового гражданина о деятельности политических партий. Не следует забывать, что на них возложен ряд общественно важных функций, которые они должны выполнять. В частности, формирование общественно-политической программы государства, консолидация вокруг нее общества и борьба за ее реализацию через участие в выборах - вот чем должны заниматься политические партии в демократическом государстве", - говорится в пресс-релизе.

В программе мероприятия: презентация ТОП-20 активных и эффективных партий, презентация партий-лидеров в отдельных индексах, презентация забавных моментов из жизни партий и дискуссия.

Цель исследования - помочь гражданам и представителям экспертной среды качественнее оценивать украинские партии. К участию были приглашены представители всех заинтересованных украинских политических партий, эксперты и журналисты.