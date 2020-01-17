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Кива обратился к "фанаткам" с пикантным предложением: видео

пятница, 17 января 2020, 22:05
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Нардеп из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива попросил своих фанаток не рассылать ему пикантные фото во время пленарных заседаний ВР.

Видеоролик с обращением разместили в YouTube.

"Привет, девушки из моего фан-клуба. У меня к вам будет огромная просьба: вы, пожалуйста, если отправляете свои обнаженные фотографии, делайте это в мое нерабочее время. В перерыве с 2 до 4 или после 8. В противном случае у вас есть возможность стать известными девочками в этой стране. За нами следят папарацци ", - сказал Кива.

Напомним, что нардеп неоднократно становился участником пикантных скандалов. Так, Кива смотрел на своем смартфоне видеоролик с голыми мужскими ягодицами. А 16 января нардеп рассматривал фото обнаженной женщины, присланные в мессенджере WhatsApp.

Как писал "Апостроф" ранее, 3 декабря, народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Стефанчук заснул во время заседания Верховной Рады.

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