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Нардеп Грановский назвал имена 19 харьковчан, которых наградили за заслуги

среда, 16 января 2019, 16:41

В Харькове наградили сотрудников социальной сферы по итогам 2018 года – педагогов, врачей, строителей, работников сфер образования, коммунального хозяйства и не только. Народный депутат Украины Александр Грановский отметил, что грамоты Верховной Рады «За заслуги перед украинским народом» и благодарности от премьер-министра получили 19 человек.

На своей странице в Facebook Грановский опубликовал имена и фамилии харьковчан:

Лариса Фентисова, Татьяна Жовтун, Александра Уткина, Ольга Роппе-Тенеишвили, Марина Лаврова, Ирина Зыбина, Виктор Серый, Виктор Маслов, Владислав Кравчук, Александра Есипова, Виталий Мельник, Лина Кошель, Елена Горбачева, Игорь Денисов, Светлана Ковалева, Валерия Борко, Наталья Хохлова, Татьяна Настаченко, Лариса Валовик.

Среди этих харьковчан – медики, работники сфер культуры, образования, коммунальных предприятий. «Эти люди дают нам возможность ходить под мирным небом, учиться в школах, лечиться в больницах, не переживать за то, что на голову может упасть кирпич. Мы не всегда задумываемся о том, все ли в порядке у этих людей, у тех, кто ежедневно делает нашу современную жизнь комфортной», - отмечает Грановский.

В качестве примера он отмечает Виктора Серого. Ему 61 год, 33 из которых работает в «Зеленстрое» города. «Виктор гордится своей работой и это не пустые слова. Таких примеров очень много», - подчеркивает Грановский.

Про Виктора Серого сняли короткий видеосюжет.

«Профессию привил мой покойный дедушка, который работал лесником. Я с 5-летнего возраста ходил с ним в лес. Так что зеленое хозяйство у меня в душе. Утром приходишь на работу и хочешь что-то сделать важное для харьковчан», - говорит Виктор Серый.

«Остался под большим впечатлением от общения с людьми и от увиденных кадров. Очень неподдельные. Видно, что все по-настоящему. Честь и хвала», - пишет Александр Грановский.

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