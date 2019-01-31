Стали известны наиболее эффективные главы ОГА: топ-10 рейтинга

Составлен рейтинг руководителей ОГА, в котором проанализировано, кто из губернаторов лучше выполнял свои обязанности за 9 месяцев 2018 года.

"Апостроф" публикует результаты работы экспертов Международного центра перспективных исследований.

Основу методологии составляют три базовых компонента: выполнение и отчеты о реализации Стратегии развития регионов; выполнение областного бюджета; коммуникационная политика и медиа-активность. Максимальный балл за каждую составляющую рейтинга - 10 баллов. В случае отсутствия на сайте информации о выполнении программы - 0 баллов. Средний балл трех компонентов анализа является баллом, который определяет место руководителя ОГА в рейтинге. Для анализа были взяты главы ОГА, которые находятся на должности не менее полугода. Таких губернаторов на сегодняшний день - 17.

1 место - Председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная

Выполнение программных документов: 2.

Экономическая эффективность: 5,8.

Коммуникационная политика и медиа-активность: 8,5.

Общий балл: 5,4.

2 место - Председатель Днепропетровский ОГА Валентин Резниченко

Выполнение программных документов: 0.

Экономическая эффективность: 6,6.

Коммуникационная политика и медиа-активность: 9.

Общий балл: 5,2.

3 место - Председатель Сумской ОГА Клочко Николай

Выполнение программных документов: 4,2.

Экономическая эффективность: 4,1.

Коммуникационная политика и медиа-активность: 7.

Общий балл: 5,1.

4 место - Председатель Запорожской ОГА Брыль Константин

Выполнение программных документов: 3,3.

Экономическая эффективность: 5,4.

Коммуникационная политика и медиа-активность: 6,3.

Общий балл: 5.

5 место - Председатель Полтавской ОГА Головко Валерий

Выполнение программных документов: 0,9.

Экономическая эффективность: 5,5.

Коммуникационная политика и медиа-активность: 8,8.

Общий балл: 5.

6 место - Председатель Кировоградской ОГА Кузьменко Сергей

Выполнение программных документов 3,6.

Экономическая эффективность: 4,2.

Коммуникационная политика и медиа-активность 6,1.

Общий балл: 4,6.

7 место - Председатель Житомирской ОГА Гундич Игорь

Выполнение программных документов: 0,9.

Экономическая эффективность: 3,9.

Коммуникационная политика и медиа-активность: 8,8.

Общий балл: 4,5.

8 место - Председатель Одесской ОГА Степанов Максим

Выполнение программных документов: 0.

Экономическая эффективность: 6,3.

Коммуникационная политика и медиа-активность: 6,9.

Общий балл: 4,4.

9 место - Председатель Херсонской ОГА Гордеев Андрей

Выполнение программных документов: 3

Экономическая эффективность: 3,9.

Коммуникационная политика и медиа-активность: 6.

Общий балл: 4,3.

10 место - Председатель Винницкой ОГА Коровий Валерий

Выполнение программных документов: 1.

Экономическая эффективность: 4,3.

Коммуникационная политика и медиа-активность 7,4.

Общий балл: 4,2.

Подробнее читайте в спецпроекте "Апострофа": Рейтинг эффективности губернаторов.