Стали известны наиболее эффективные главы ОГА: топ-10 рейтинга

Составлен рейтинг руководителей ОГА, в котором проанализировано, кто из губернаторов лучше выполнял свои обязанности за 9 месяцев 2018 года.
"Апостроф" публикует результаты работы экспертов Международного центра перспективных исследований.
Основу методологии составляют три базовых компонента: выполнение и отчеты о реализации Стратегии развития регионов; выполнение областного бюджета; коммуникационная политика и медиа-активность. Максимальный балл за каждую составляющую рейтинга - 10 баллов. В случае отсутствия на сайте информации о выполнении программы - 0 баллов. Средний балл трех компонентов анализа является баллом, который определяет место руководителя ОГА в рейтинге. Для анализа были взяты главы ОГА, которые находятся на должности не менее полугода. Таких губернаторов на сегодняшний день - 17.
1 место - Председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная
Выполнение программных документов: 2.
Экономическая эффективность: 5,8.
Коммуникационная политика и медиа-активность: 8,5.
Общий балл: 5,4.
2 место - Председатель Днепропетровский ОГА Валентин Резниченко
Выполнение программных документов: 0.
Экономическая эффективность: 6,6.
Коммуникационная политика и медиа-активность: 9.
Общий балл: 5,2.
3 место - Председатель Сумской ОГА Клочко Николай
Выполнение программных документов: 4,2.
Экономическая эффективность: 4,1.
Коммуникационная политика и медиа-активность: 7.
Общий балл: 5,1.
4 место - Председатель Запорожской ОГА Брыль Константин
Выполнение программных документов: 3,3.
Экономическая эффективность: 5,4.
Коммуникационная политика и медиа-активность: 6,3.
Общий балл: 5.
5 место - Председатель Полтавской ОГА Головко Валерий
Выполнение программных документов: 0,9.
Экономическая эффективность: 5,5.
Коммуникационная политика и медиа-активность: 8,8.
Общий балл: 5.
6 место - Председатель Кировоградской ОГА Кузьменко Сергей
Выполнение программных документов 3,6.
Экономическая эффективность: 4,2.
Коммуникационная политика и медиа-активность 6,1.
Общий балл: 4,6.
7 место - Председатель Житомирской ОГА Гундич Игорь
Выполнение программных документов: 0,9.
Экономическая эффективность: 3,9.
Коммуникационная политика и медиа-активность: 8,8.
Общий балл: 4,5.
8 место - Председатель Одесской ОГА Степанов Максим
Выполнение программных документов: 0.
Экономическая эффективность: 6,3.
Коммуникационная политика и медиа-активность: 6,9.
Общий балл: 4,4.
9 место - Председатель Херсонской ОГА Гордеев Андрей
Выполнение программных документов: 3
Экономическая эффективность: 3,9.
Коммуникационная политика и медиа-активность: 6.
Общий балл: 4,3.
10 место - Председатель Винницкой ОГА Коровий Валерий
Выполнение программных документов: 1.
Экономическая эффективность: 4,3.
Коммуникационная политика и медиа-активность 7,4.
Общий балл: 4,2.
Подробнее читайте в спецпроекте "Апострофа": Рейтинг эффективности губернаторов.