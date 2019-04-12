Подозреваемые в убийстве Гандзюк намерены возглавить область после выборов - СМИ

Бывший губернатор Херсонской области Андрей Гордеев и его бывший заместитель Евгений Рищук, которые по версии некоторых источников, были заказчиками убийства Екатерины Гандзюк намерены возглавить область после выборов.

Об этом сообщает издание Голос.UA.

Отмечается, что для этого заместитель председателя Херсонской ОГА Рищук будто бы провел с представителем штаба Владимира Зеленского Степаном Казаниным встречу еще в начале недели, а 10 апреля состоялась встреча Андрея Гордеева с председателем херсонского избирательного штаба Зеленского Юрием Соболевским.

Впрочем, в штабе Зеленского такую информацию пока не комментировали.

Напомним, Андрей Гордеев был уволен с должности председателя Херсонской ОГА из-за подозрений в причастности к убийству Гандзюк. Его зам, Евгений Рищук, по тем же причинам самостоятельно ушел в отставку.

В СМИ рассказали, что Андрей Гордеев и Евгений Рищук перед увольнениями обращались к представителям местных штабов "Народного Фронта" и "Батькивщины", но им отказали в сотрудничестве.

Екатерина Гандзюк - бывшая заместитель городского головы Херсона. Нападение не нее с использованием серной кислоты произошло летом 2018 года, осенью она скончалась от полученных травм. Исполнители и один из организаторов убийства задержаны. Среди заказчиков официальное подозрение получил только Владислав Мангер, председатель Херсонского облсовета.