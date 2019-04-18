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​У Путина похвастались сроками запуска первого поезда по Керченскому мосту: свежее фото

четверг, 18 апреля 2019, 15:53
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Оккупанты в Крыму намерены испытать железнодорожное движение по Керченскому мосту в августе-сентябре этого года.

Об этом заявил заместитель главы оккупационного правительства Крыма Михаил Селезнев, передает ТАСС.

Он отметил, что первое полотно со стороны Тамани и со стороны Крыма по мосту уже проложено.

"Раскрою небольшую тайну, в августе-сентябре будет осуществлено первое пробное движение (по железнодорожной части – ред.) Керченского моста для того, чтобы отрегулировать все процессы", - сказал он.

Первые коммерческие поезда по мосту в Крым оккупанты собираются пустить в декабре, добавил Селезнев.

"Свеженький мост. Радость Ротенберга. Майские скоро. Готовимся-товары разные везем... караванами", - пишет в Twitter пользователь под именем RoksolanaToday&Крым.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", за последний год стоимость квартир на вторичном рынке в оккупированном Крыму в среднем выросла на 14%, до 92 тыс. руб. за кв. м.

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