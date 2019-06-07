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Президенту подали петицию о том, чтобы активист Михайлик стал губернатором Одесской области

пятница, 07 июня 2019, 18:25
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На сайте президента Украины появилась петиция от имени жителей Одесской области, в которой от него требуют назначить губернатором "достойного человека", которым, по мнению автора, является Олег Михайлик.

Об этом сообщает NewsOne.

"Рискуя собственной жизнью, Олег Михайлик боролся против пресловутой банды Галантерника и последовательно занимался антикоррупционной деятельностью. Из-за чего неоднократно подвергался нападениям и угрозам о физической расправе", - написано в петиции.

В то же время, сам Олег Михайлик 5 июня провёл пресс-конференцию, на которой вместе с представителями разных политсил требовал от главы государства "новых лиц" при назначении людей на ключевые для области посты.

Стоит отметить, что ранее в СМИ появилась информация о том, что на акцию протеста, которую организовал активист Олег Михайлик, массовку приглашали за 500 гривен. Блогер же Стас Домбровский обвинил этих активистов в работе на интересы недобросовестного одесского застройщика и раскритиковал их за попытку "говорить от имени всех жителей области".

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