Президенту подали петицию о том, чтобы активист Михайлик стал губернатором Одесской области

На сайте президента Украины появилась петиция от имени жителей Одесской области, в которой от него требуют назначить губернатором "достойного человека", которым, по мнению автора, является Олег Михайлик.

Об этом сообщает NewsOne.

"Рискуя собственной жизнью, Олег Михайлик боролся против пресловутой банды Галантерника и последовательно занимался антикоррупционной деятельностью. Из-за чего неоднократно подвергался нападениям и угрозам о физической расправе", - написано в петиции.

В то же время, сам Олег Михайлик 5 июня провёл пресс-конференцию, на которой вместе с представителями разных политсил требовал от главы государства "новых лиц" при назначении людей на ключевые для области посты.

Стоит отметить, что ранее в СМИ появилась информация о том, что на акцию протеста, которую организовал активист Олег Михайлик, массовку приглашали за 500 гривен. Блогер же Стас Домбровский обвинил этих активистов в работе на интересы недобросовестного одесского застройщика и раскритиковал их за попытку "говорить от имени всех жителей области".