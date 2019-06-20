Мост на миллиард: депутат рассказал о скандальном строительстве в Херсоне

Местные власти в Херсоне не могут достроить объект под названием "Херсонский мостопереход", который должен был соединить два крупнейших микрорайона города - "Таврический" и ХБК, несмотря на огромные кредиты, взятые для его завершения.

Об этом говорится в материале народного депутата Юрия Одарченко "Мост на миллиард" на сайте партии "Батькивщина".

По словам нардепа, объект начали строить в 2013 году, и в процессе доработок его стоимость возросла до 270 млн гривен. Херсонский городской совет взяла кредит у "Укргазбанка" под гарантии государства и города. Городская власть, как заказчик, перечислила 55 млн гривен подрядчику из Днепра.

Через некоторое время комиссия правоохранителей выяснила, что 42 миллиона гривен из транша были перечислены на фиктивные счета. Были открыты несколько дел.

Новая городская власть снова начала заниматься этим объектом в 2017 году, путепровод начали строить фактически с нуля, а о перечисленных 55 млн гривен забыли, разработав новый проект на 570 млн гривен.

Между тем "Укргазбанк" взимал проценты по кредиту у города и государства. Строительство путепровода, по словам нардепа, стало "политическим проектом" представителя Порошенко Андрея Гордеева.

В 2018 году на строительство перечислили еще около 200 млн гривен из государственного и областного бюджета. Были открыты еще несколько уголовных дел по злоупотреблениям на стройке. У проекта снова меняется стоимость на 836 млн гривен.

Народный депутат Одарченко утверждает, что требовал от Департамента строительства и развития инфраструктуры облгосадминистрации предоставить акты на выполненные работы, но ему их не предоставили.

"Ни начальник Департамента Александр Руснак, ни профильный заместитель председателя облгосадминистрации Сергей Тригуб не смогли объяснить, где находятся документы. Даже вызов полиции с целью предотвращения препятствования депутатской деятельности не заставил руководство и работников ОГА предоставить их мне", - пишет депутат.

После обращения в правоохранительные органы с требованием дать оценку действиям должностных лиц, в администрации Херсона прошли обыски. Следственные группы изъяли указанные документы, а депутат пообещал проконтролировать строительство моста.

"Надеюсь, что новый президент Владимир Зеленский не будет покрывать грабеж команд двух предыдущих президентов. Именно таких изменений от него требует от него общество. После получения выводов правоохранительных органов я буду требовать пересмотра сметной документации с целью приведения стоимости строительства мостоперехода к реальной. Сэкономленные средства необходимо направить на вышеперечисленные нужды городской общины", - подчеркнул депутат.