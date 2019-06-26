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​Зеленский назначил нового постпреда по Крыму: названо имя

среда, 26 июня 2019, 13:01
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Украинский лидер Владимир Зеленский назначил постоянным представителем президента Украины в Крыму юриста-международника Антона Кориневича.

Такой указ опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Кориневич Антона Александровича Постоянным Представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в указе.

Документ датирован 25 июня.

Антон Кориневич является кандидатом юридических наук, преподавателем Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Сфера научных интересов: международное публичное право, международное энергетическое право, международное гуманитарное право, международное уголовное право. Автор более 30 научных и учебно-методических работ.

Постоянное представительство президента Украины в Крыму не имело руководителя более полугода. С тех пор, как экс-президент Петр Порошенко в декабре 2018 года принял отставку Бориса Бабина, который возглавлял представительство. В этих условиях работа представительства была затруднена.

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