​В "Укрпочте" заявили о серьезной проблеме, которая ударит по пенсионерам

"Укрпочта" решила с 1 января прекратить доставку пенсий украинцам, если правительство не повысит тариф на такую доставку до экономически обоснованного или рыночного уровня.

Такое требование содержится в открытом письме Кабмину, которое опубликовал глава "Укрпочты" Игорь Смелянский.

В своем письме он уточнил, что тариф на доставку пенсий не пересматривался Кабмином с 2004 года. Он также предложил два пути решения проблемы: принятие нового тарифа, утвержденного в 2017 году, либо вынесение услуги на открытый тендер.

"Укрпочта, как и страна, сегодня имеет выбор - стать одной из самых успешных компаний Украины и объектом инвестиций международных игроков, или исчезнуть, снова превратившись в совковый "собес". Мы приложили много усилий, чтобы получить шанс на изменения и больше не хотим его терять, становясь заложниками политики и пустых обещаний, ставя под угрозу будущее 2-го работодателя Украины", - написал Смелянский в своем Facebook.

Он уточнил, что в компании решили обнародовать требование заблаговременно, чтобы "избежать ультиматумов в конце года", а Кабмин имел время на утверждение тарифа и все стороны смогли подготовиться к открытому тендеру.

Кака сообщал "Апостроф", ранее стало известно о планах "Укрпочты" продать здание Главпочтамта в Киеве.