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​Зеленский назначил в Ровно нового главу ОГА: фото и биография 38-летнего чиновника

вторник, 10 сентября 2019, 15:21
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Новым главой Ривненской областной государственной администрации назначен директор дорожно-строительной компании полного цикла ООО "ВВВ Монтаж" Виталий Коваль.

Нового главу представил президент Владимир Зеленский, передает "Интерфакс-Украина".

"Я хочу, чтобы вы общались с людьми, с молодежью. Я говорю каждому новому главе областной администрации, что нужно слышать людей. Это не должность, это возможность сделать что-то для Украины, а в данном случае мы говорим о Ривненской области. А должность как дается, так и забирается. Сегодня мы вам ее даем, поздравляю", - сказал он, представляя нового главу Ривненской ОГА в здании Острожской академии.

Виталий Коваль в 2004-2006 годах работал в кредитном департаменте "Укргазбанка", затем занялся частным бизнесом в сфере оптово-розничной торговли, был гендиректором/директором нескольких компаний, занимавшихся экспортом зерновых культур, агрохимии, нефтепродуктов, транспортными услугами, логистикой. С 2016 года являлся директором ООО "ВВВ Монтаж".

Член Национального олимпийского комитета Украины, первый вице-президент Федерации греко-римской борьбы Украины, вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Украины.

Закончил Тернопольскую академию народного хозяйства по специальности "Банковское дело", обучался во Львовской бизнес-школе Украинского Католического университета. Владеет английским и польским языком. Кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе.

Как сообщал “Апостроф”, новым куратором Луганской области стал заведующий отделом главного департамента региональной и кадровой политики Офиса президента Игорь Горбенко, который во времена президентства Януковича курировал Херсонскую область.

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