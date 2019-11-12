RU  UA  EN

вторник, 12 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

12 ноября

09:44
Доллар начинает расти: НБУ обновил курс валют на 12 ноября
07:59
Грядут серьезные изменения: украинцев предупредили о "сюрпризе" с пенсиями

11 ноября

23:19
НАБУ и САП задержали 7 подозреваемых в разворовывании 1,2 млрд грн
22:12
В украинский топ-банк нагрянули следователи НАБУ: что происходит
21:37
Распродажа AliExpress: названа рекордная сумма заработка Alibaba 11 ноября
21:27
В Нацбанке заговорили о запуске PayPal в Украине: есть условие
19:07
"Нафтогаз" поднял цену на газ для украинцев: назван новый тариф
17:05
Появилось важное уточнение по кассовым аппаратам для ФОПов
16:07
Платежи не проходят: в работе "ПриватБанка" произошел серьезный сбой, подробности
12:16
Счета компании под арестом: "Нафтогаз" получил важную победу над "Газпромом"
11:34
Не спешите продавать: появился детальный прогноз по курсу доллара в Украине
08:32
Доллар продолжает падение: свежий курс валют на 11 ноября
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Советник премьера Голик рассказал о масштабном проекте по строительству дорог, школ и детсадов по всей стране

вторник, 12 ноября 2019, 10:34
переглянути новину українською

Правительство начинает реализацию проекта строительства дорог, школ и детских садиков по всей Украине.

За основу взяли успешный опыт Днепропетровской области, сообщил в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

"Президент анонсировал масштабное строительство по всей стране. Дороги, 100 школ, 100 детских садиков, 100 стадионов. Алексей Гончарук провел селектор с главами ОГА, где этот национальный проект был ключевой темой. Есть четкий план как проект будет воплощаться в жизнь. Это амбициозная задача. Непростая в администрировании, но, уверен, все получится", - рассказал советник главы правительства.

В Украине есть успешный опыт реализации таких проектов в Днепропетровской области.

"Собственно, примеры, реализованные нами - школы, садики и стадионы - и были сегодня показаны в презентации главам всех ОГА", - рассказал Голик, занимавший должность советника главы Днепропетровской областной администрации.

По его словам, главная цель проекта - консолидация усилий и ресурсов на ключевых объектах, а не "размазывание их тонким слоем по тысячам мелких ремонтов, каждый из которых длится годами".

"Главное - обучить всех проектному менеджменту и внедрению лучших практик. Дети точно будут рады новым садикам, школам и стадионам. И это только начало", - заверил Голик.

Он также сообщил, что министр образования Анна Новосад презентовала программу действий на следующий год в одном из детских садов, построенных в Днепропетровской области.

"Это значит, что наш опыт и наработки будут внедрены по всей стране. Главное - будут в восторге дети. Потому что именно ради них это все", - добавил советник премьера.

Ранее Юрий Голик рассказал о проекте развития новой таможни. Согласно плану, в ближайшие три года будут полностью переоборудованы 16 пропускных пунктов на украинской границе.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

​Попытка №2: Зеленский вновь обновляет губернаторский состав

Нынешняя государственная политика убивает маленькие города и села - депутат сельского совета Николай Смилык

Между двух "нулей": кто может стать новым главой Донецкой области

​Рейтинг глав ОГА: "подводные камни" работы администраций

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: