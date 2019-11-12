Советник премьера Голик рассказал о масштабном проекте по строительству дорог, школ и детсадов по всей стране

Правительство начинает реализацию проекта строительства дорог, школ и детских садиков по всей Украине.

За основу взяли успешный опыт Днепропетровской области, сообщил в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

"Президент анонсировал масштабное строительство по всей стране. Дороги, 100 школ, 100 детских садиков, 100 стадионов. Алексей Гончарук провел селектор с главами ОГА, где этот национальный проект был ключевой темой. Есть четкий план как проект будет воплощаться в жизнь. Это амбициозная задача. Непростая в администрировании, но, уверен, все получится", - рассказал советник главы правительства.

В Украине есть успешный опыт реализации таких проектов в Днепропетровской области.

"Собственно, примеры, реализованные нами - школы, садики и стадионы - и были сегодня показаны в презентации главам всех ОГА", - рассказал Голик, занимавший должность советника главы Днепропетровской областной администрации.

По его словам, главная цель проекта - консолидация усилий и ресурсов на ключевых объектах, а не "размазывание их тонким слоем по тысячам мелких ремонтов, каждый из которых длится годами".

"Главное - обучить всех проектному менеджменту и внедрению лучших практик. Дети точно будут рады новым садикам, школам и стадионам. И это только начало", - заверил Голик.

Он также сообщил, что министр образования Анна Новосад презентовала программу действий на следующий год в одном из детских садов, построенных в Днепропетровской области.

"Это значит, что наш опыт и наработки будут внедрены по всей стране. Главное - будут в восторге дети. Потому что именно ради них это все", - добавил советник премьера.

Ранее Юрий Голик рассказал о проекте развития новой таможни. Согласно плану, в ближайшие три года будут полностью переоборудованы 16 пропускных пунктов на украинской границе.