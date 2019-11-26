Украина получила 900 млн евро на ремонт трассы Киев-Одесса - советник премьера Голик

Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк предоставили Украине кредит на реконструкцию трассы M05 Киев-Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях протяженностью 314 км – каждый из банков выделил по 450 млн евро. Кроме того, в рамках соглашения о финансировании будет отремонтирован северный участок объездной дороги вокруг Львова в 23 км.

Об этом сообщил советник премьер-министра Юрий Голик в Facebook.

"Это важно. И это круто. Привлекли сумму, примерно равную части Дорожного Фонда в этом году, которая идет на трассы Укравтодора. Конечно же, будет сделано все, чтобы эти деньги превратились в километры качественных идеальных дорог", - заявил Голик.

Меморандум о взаимопонимании по проекту реконструкции автодороги Киев-Одесса, а также строительства участка обхода вокруг Львова подписали в Лондоне глава Кабмина Украины Алексей Гончарук и президент ЕБРР Сума Чакрабарти.

Саму реконструкцию будет осуществлять "Укравтодор". По словам Голика, ремонт трассы Киев-Одесса займет три года.

Как сообщалось ранее, в Украине был поставлен рекорд капитального ремонта дороги Запорожье – Мариуполь – 130 км за 68 дней.