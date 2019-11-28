Работы начнутся в следующем году: советник премьера Голик анонсировал постройку моста в Запорожье

Мост, который начали строить еще в 2004 году, должен заработать через три года, необходимый для начала работ тендер объявлен спустя две недели после принятого решения о возобновлении работ на объекте.

Об этом сообщил в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

Завершить первую очередь строительства правительство планирует за год-полтора. Для полного окончания работ отведено три года. Физически работы должны начаться уже в следующем году.

"Это только первый шаг в длинной цепочке, которая приведет к появлению моста в Запорожье. Обязательно сделаем это и доведем все до логического конца", - обещает Юрий Голик.

Советник премьера делится также деталями самого тендера: "строительство автотранспортной магистрали через р. Днепр в г. Запорожье (автомобильная дорога Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье через г. Кременчуг) и подъезд к о. Хортица (автотранспортная магистраль через р. Днепр в г. Запорожье)".

Ранее Юрий Голик сообщал, что в бюджете "уже найдены на этот мост 750 миллионов гривен".